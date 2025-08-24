Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bão số 5 sắp đổ bộ, bộ đội Quảng Trị gấp rút chằng chống nhà cửa và phối hợp chính quyền di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, duy trì trực chiến 24/24.

VIDEO: Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân ứng phó với bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ được quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị và lực lượng trực thuộc. Kế hoạch ứng phó bão, mưa lũ được rà soát, bổ sung; lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động. Các đơn vị duy trì trực chỉ huy, trực ban và trực chiến 24/24.

Lực lượng quân sự Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát và di dời người dân ở vùng nguy hiểm. Công tác bảo vệ kho tàng, doanh trại, vũ khí và trang thiết bị được triển khai để hạn chế thiệt hại.

Tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn hỗ trợ dân. Tại cửa sông, cửa biển, lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, bảo đảm an toàn công trình cảng và khu vực biên giới. Ven biển, bộ đội giúp dân đưa thuyền lên cao, chằng buộc chắc chắn.

Trên biên giới đất liền, lực lượng triển khai phương châm "4 tại chỗ", cảnh báo các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời dân. Hiện vùng biển Vịnh Bắc Bộ không còn tàu thuyền hoạt động; một số tàu đã vào bờ, chuẩn bị tránh trú khi thủy triều đạt đỉnh.

Dưới đây là hình ảnh trước bão số 5, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản:

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cơ động ứng cứu người dân ở vùng xung yếu

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 2.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, cọc gỗ chuẩn bị chống bão.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 3.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, thang, cọc gỗ chuẩn bị chống bão. Một số chiến sĩ khiêng cọc, phối hợp nhịp nhàng, hiện rõ tinh thần đồng đội và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 5.

Tại doanh trại, cán bộ, chiến sĩ tập kết vật tư, chuẩn bị phương tiện cứu hộ. Các chiến sĩ mang áo phao, phao cứu sinh, cọc gỗ, tập trung thành đội hình gọn gàng, sẵn sàng cơ động.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 6.

Trên mái nhà dân và các cơ quan đơn vị, bộ đội chằng chống tấm tôn, neo chắc vật dụng ngoài trời.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 8.

Tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng vũ trang Quảng Trị giữa những giờ phút căng thẳng trước bão.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 9.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, cọc gỗ chuẩn bị chống bão.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 10.

Ca nô cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 16.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang (Quảng Trị) về tận các bản làng rà soát các khu vực xung yếu, cảnh báo người dân.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 17.

Tại bờ biển, bến tàu, lực lượng kiểm tra thuyền, ca nô, phao cứu sinh, sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra ngập lụt.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 18.

Tại cửa sông, lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, bảo đảm an toàn.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 19.

Một đơn vị Biên phòng Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn hỗ trợ người dân phòng, chống bão.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 20.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Rà Mai chằng chống nhà cửa giúp người dân đồng bào trước khi bão số 5 đổ bộ

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 21.

Bộ đội Biên phòng ở Đồn Thuận rà soát các khu vực xung yếu, cảnh báo người dân đi lại.

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 23.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, nhắc nhở người dân cắt tỉa cây có nguy cơ ngã đổ, đảm bảo an toàn trước khi bão đến

Chùm ảnh: Bão số 5 cận kề, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản - Ảnh 24.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, lực lượng vũ trang Quảng Trị cùng chính quyền và người dân quyết tâm thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", bảo vệ tính mạng và tài sản trước bão số 5.

Tin liên quan

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

(NLĐO) - Quảng Trị đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp, di dời dân vùng xung yếu, sơ tán khách đảo Cồn Cỏ và kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú để ứng phó bão số 5.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

bão số 5 Quảng Trị lực lượng vũ trang Bộ đội biên phòng Bộ Chỉ huy quân sự ứng phó bão di dời dân biên phòng Quảng Trị cứu hộ cứu nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo