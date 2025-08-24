HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5

B.Vân - H.Dũng

(NLĐO) - Đà Nẵng triển khai xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động ứng phó bão số 5 (Kajiki) với nhiều tình huống khẩn cấp.

Ngày 24-8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã kích hoạt nhiều phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki). Đáng chú ý, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP cho hay loại xe này từng phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa bão năm 2024, đặc biệt ở các khu vực phương tiện khác khó tiếp cận.

Xe thiết giáp sẽ được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển hàng cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa bão.

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5 Kajiki khẩn cấp - Ảnh 1.

Xe thiết giáp của Tiểu đoàn Thiết giáp 699 sẵn sàng ứng cứu trong bão số 5 tại Đà Nẵng

Trong đêm 23-8, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu tại 5 điểm: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú. Các đơn vị cũng phối hợp địa phương sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn, hướng dẫn ngư dân chằng buộc phương tiện để giảm thiệt hại.

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5 - Ảnh 1.

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp ứng phó bão số 5 - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp ngươig dân chằng, chống nhà cửa và hướng dẫn sắp xếp phương tiện vào K20 tránh bão số 5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, 9 giờ ngày 24-8, tâm bão Kajiki ở 17,4 độ vĩ Bắc - 111,1 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605km. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16; có khả năng mạnh thêm lên cấp 13-14 trong những giờ tới.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, nguy hiểm, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, trong đó có Đà Nẵng.

EVNCPC khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 5 (KAJIKI) gây ra, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đặc biệt, tại khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào, địa bàn do EVNCPC quản lý và được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các đơn vị phải tạm dừng những hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, gia cố các điểm xung yếu, chủ động phương án chống ngập tại trạm điện, kiểm soát vận hành nhà máy và hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị và con người. Khi xảy ra sự cố mất điện do thiên tai, phải nhanh chóng xử lý, ưu tiên khôi phục điện cho phụ tải quan trọng và các công trình phòng chống thiên tai, tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn hiện trường.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị quản lý dự án rà soát công trường, theo dõi sát diễn biến bão để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị vận hành thủy điện phải tuân thủ quy trình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ huy địa phương về điều tiết hồ chứa.


Tin liên quan

Ứng phó bão số 5, hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa xả lũ

Ứng phó bão số 5, hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa xả lũ

(NLĐO)- Để đón lũ, ứng phó với bão số 5 (Kajiki), hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa đã thực hiện xả lũ lên mức 1.200 - 2.500 m3/s

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 5 đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 143 ngày 23-8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Ứng phó với bão số 5: Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển

(NLĐO) - Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trước cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm biển từ 18 giờ ngày 23-8.

Đà Nẵng xe thiết giáp bão số 5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo