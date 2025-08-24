Ngày 24-8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã kích hoạt nhiều phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki). Đáng chú ý, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP cho hay loại xe này từng phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa bão năm 2024, đặc biệt ở các khu vực phương tiện khác khó tiếp cận.

Xe thiết giáp sẽ được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển hàng cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa bão.

Trong đêm 23-8, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu tại 5 điểm: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú. Các đơn vị cũng phối hợp địa phương sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn, hướng dẫn ngư dân chằng buộc phương tiện để giảm thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, 9 giờ ngày 24-8, tâm bão Kajiki ở 17,4 độ vĩ Bắc - 111,1 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605km. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16; có khả năng mạnh thêm lên cấp 13-14 trong những giờ tới.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, nguy hiểm, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, trong đó có Đà Nẵng.

EVNCPC khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 5 (KAJIKI) gây ra, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào, địa bàn do EVNCPC quản lý và được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các đơn vị phải tạm dừng những hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, gia cố các điểm xung yếu, chủ động phương án chống ngập tại trạm điện, kiểm soát vận hành nhà máy và hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị và con người. Khi xảy ra sự cố mất điện do thiên tai, phải nhanh chóng xử lý, ưu tiên khôi phục điện cho phụ tải quan trọng và các công trình phòng chống thiên tai, tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn hiện trường. EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị quản lý dự án rà soát công trường, theo dõi sát diễn biến bão để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị vận hành thủy điện phải tuân thủ quy trình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ huy địa phương về điều tiết hồ chứa.



