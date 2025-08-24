HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 đang lao nhanh vào bờ, Thanh Hóa ban lệnh cấm biển

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để ứng phó với bão số 5 (Kajiki) đang lao nhanh vào đất liền, Thanh Hóa đã ban hành công điện ứng phó, yêu cầu cấm biển từ 8 giờ sáng 24-8.

Ngày 24-8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (Ban chỉ huy PCTT tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã ban hành Công điện số 01/CĐ-PTDS về việc cấm biển để ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Bão số 5 đang lao nhanh vào bờ, Thanh Hóa ban lệnh cấm biển- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương giúp ngư dân xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa gia cố tàu thuyền, ứng phó với bão số 5

Theo công điện, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; căn cứ các bản tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến, tình hình và hướng di chuyển bão số 5; để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 24-8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung:

Tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 24-8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

Hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền; quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24-8, tâm bão số 5 ở 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620 km, cách Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía Đông. Gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo dự báo, bão số 5 ngày càng mạnh lên, tăng cấp liên tục, đi rất nhanh và hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Dự kiến cực đại có thể lên tới cấp 13, giật cấp 15-16.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cảnh báo đỏ) đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

