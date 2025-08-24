Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 111,1 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía Đông.



Dự báo bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền miền Trung vào ngày 25-8

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh; và bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri tháng 10-2017 cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực hiện nay của cơn bão số 5, đó là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.



Bão số 5 gây rủi ro rất lớn về người, tài sản

Vì vậy, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão gồm: 3 cấp, thấp nhất là cấp 3 và cao nhất là cấp 5.

Với cấp 4, bão số 5 gây rủi ro rất lớn có khả năng thiệt hại về người, vật nuôi; Thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng gây đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội. Môi trường bị phá hủy để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục.

Về so sánh cường độ bão số 5 bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri năm 2017 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình cũ (Nam đèo Ngang).

Ngày 15-9-2017, bão Doksuri - cơn bão mạnh nhất trong 10 năm - đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió giật cấp 15. Bão đã làm 9 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, gần 200.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Hệ thống điện, viễn thông, nhiều trường học, bệnh viện và hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu và thủy sản thiệt hại nặng, tổng tổn thất ước tính hơn 18.400 tỉ đồng.