HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 giật lên cấp 16, nâng mức rủi ro thiên tai lên cấp 4, nguy hiểm ra sao?

Thùy Linh

(NLĐO) - Thời điểm 9 giờ sáng ngày 24-8, bão số 5 tiếp tục mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 111,1 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 605 km, cách Hà Tĩnh khoảng 580 km về phía Đông.

Bão số 5 giật lên cấp 16, nâng mức rủi ro thiên tai lên cấp 4, nguy hiểm ra sao?- Ảnh 1.

Dự báo bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền miền Trung vào ngày 25-8

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh; và bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri tháng 10-2017 cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực hiện nay của cơn bão số 5, đó là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Bão số 5 gây rủi ro rất lớn về người, tài sản

Vì vậy, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão gồm: 3 cấp, thấp nhất là cấp 3 và cao nhất là cấp 5.

Với cấp 4, bão số 5 gây rủi ro rất lớn có khả năng thiệt hại về người, vật nuôi; Thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng gây đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội. Môi trường bị phá hủy để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục.

Về so sánh cường độ bão số 5 bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri năm 2017 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình cũ (Nam đèo Ngang).

Ngày 15-9-2017, bão Doksuri - cơn bão mạnh nhất trong 10 năm - đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió giật cấp 15. Bão đã làm 9 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, gần 200.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Hệ thống điện, viễn thông, nhiều trường học, bệnh viện và hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu và thủy sản thiệt hại nặng, tổng tổn thất ước tính hơn 18.400 tỉ đồng.

Tin liên quan

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5

(NLĐO)- Tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với bão số 5.

Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Kajiki

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với bão số 5 - Kajiki, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

bão số 5 dự báo bão tin bão biển đông miền Trung bão số 5 đổ bộ vào đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo