HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO)- Tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với bão số 5.

Cấm biển từ 5 giờ ngày 24-8

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An, vừa ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Kajiki.

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5- Ảnh 1.

Tỉnh Nghệ An cấm biển từ 5 giờ ngày 24-8. Ảnh: T. Nguyễn

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ sáng 24-8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo các xã, phường ven biển, Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan sử dụng mọi phương tiện, biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25-8, bão Kajiki ảnh hưởng đến đất liền ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki, từ đêm 24-8 đến hết 26-8, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi mưa trên 600 mm.

Họp khẩn ứng phó bão số 5

Chiều 23-8, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).

Sau khi nghe các xã, phường báo cáo tình hình triển khai phương án phòng, chống bão, trong đó phương châm "4 tại chỗ" được các phường xã quyết liệt triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; Các sở, ban, ngành cùng chính quyền các xã, phường phải tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để vừa cập nhật diễn biến, vừa kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó; đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng tránh gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5- Ảnh 2.

Tỉnh Nghệ An họp khẩn ứng phó với bão số 5

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Đặc biệt, nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, phòng, chống lũ theo phương châm "4 tại chỗ". Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó; trong thời gian này không tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu vận hành, điều tiết hồ, đập thủy điện, thủy lợi khoa học, hiệu quả, sát với diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình. Đồng thời, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, tránh bị động, bất ngờ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền cơ sở phải thực sự chủ động trong mọi tình huống, coi đây là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao bị chia cắt do mưa bão, nhằm duy trì kết nối kịp thời giữa tỉnh và cơ sở.

Tin liên quan

Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Kajiki

Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Kajiki

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với bão số 5 - Kajiki, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Bão số 5 liên tục tăng cấp, lao nhanh vào miền Trung, có thể gây mưa lớn trên 700 mm

(NLĐO) - Bão số 5 tăng cường độ lên cấp 12, giật cấp 15 và dự báo còn có thể mạnh hơn, gây mưa lớn tới trên 700 mm.

Ứng phó với bão số 5: Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển

(NLĐO) - Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trước cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm biển từ 18 giờ ngày 23-8.

công điện khẩn bão số 5 tỉnh Nghệ An phòng chống thiên tai nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn sạt lở đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo