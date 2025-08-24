Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5

Cấm biển từ 5 giờ ngày 24-8

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An, vừa ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Kajiki.

Tỉnh Nghệ An cấm biển từ 5 giờ ngày 24-8. Ảnh: T. Nguyễn

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ sáng 24-8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo các xã, phường ven biển, Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan sử dụng mọi phương tiện, biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25-8, bão Kajiki ảnh hưởng đến đất liền ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki, từ đêm 24-8 đến hết 26-8, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi mưa trên 600 mm.

Họp khẩn ứng phó bão số 5

Chiều 23-8, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).

Sau khi nghe các xã, phường báo cáo tình hình triển khai phương án phòng, chống bão, trong đó phương châm "4 tại chỗ" được các phường xã quyết liệt triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; Các sở, ban, ngành cùng chính quyền các xã, phường phải tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để vừa cập nhật diễn biến, vừa kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó; đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng tránh gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Tỉnh Nghệ An họp khẩn ứng phó với bão số 5

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Đặc biệt, nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, phòng, chống lũ theo phương châm "4 tại chỗ". Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó; trong thời gian này không tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu vận hành, điều tiết hồ, đập thủy điện, thủy lợi khoa học, hiệu quả, sát với diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình. Đồng thời, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, tránh bị động, bất ngờ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền cơ sở phải thực sự chủ động trong mọi tình huống, coi đây là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao bị chia cắt do mưa bão, nhằm duy trì kết nối kịp thời giữa tỉnh và cơ sở.