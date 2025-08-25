Chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền núi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền núi

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Bão số 5 diễn biến phức tạp, các tỉnh cần chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại địa bàn miền núi.

Chiều 25-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thủy văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Nghệ An vào ngày 25-8

Tại cuộc họp, theo báo cáo Cục Khí tượng Thủy văn, trọng tâm của bão số 5 dự kiến là tại Nghệ An và Nam Thanh Hoá, Bắc Hà Tĩnh.

Sau khi đi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng khu vực TP Vinh (cũ) vẫn có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. 

Hiện nay, Nghệ An và Hà Tĩnh đang mưa to, đa số điểm có lượng mưa 200 mm. Thủy triều sẽ dự kiến dâng 1-1,5 m từ vùng biển Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn. Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão.

- Ảnh 3.

Mưa lớn do bão số 5 gây ra khiến nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An bị ngập sâu

Phân tích tình hình phức tạp trong và sau bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cử các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão tại các địa bàn miền núi.

Đặc biệt, tập trung giao cho lực lượng quân đội, biên phòng triển khai nhanh các biện pháp ứng phó bão với phương châm "4 tại chỗ"; cùng đó, hỗ trợ thông tin cho lực lượng bộ đội trong quá trình thực hiện ứng phó với bão.

- Ảnh 4.

Mưa trắng trời, gió lớn khiến sóng biển tại phường Cửa Lò dâng cao

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh phải trưng dụng các vật tư, phương tiện, thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để kịp thời ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, không để người dân có tâm lý lơ là, chủ quan mà ra tàu thuyền, bè nuôi trồng thuỷ sản... Công an, quân đội bố trí lực lượng bảo vệ tài sản cho những gia đình phải sơ tán. Khi có tình huống phát sinh thì báo cáo kịp thời để chỉ đạo xử lý.

Tin liên quan

Tâm bão số 5 vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, chuyên gia cảnh báo về khoảng lặng gió nguy hiểm

Tâm bão số 5 vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, chuyên gia cảnh báo về khoảng lặng gió nguy hiểm

(NLĐO) - Hiện tại, tâm bão số 5 đang di chuyển vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nên có khoảng thời gian gió lặng nhưng sau đó sẽ có gió mạnh.

Thủ tướng: Chuẩn bị lực lượng, trực thăng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 5

(NLĐO) - Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

Bão số 5 (Kajiki): Sóng dữ đánh trôi nhiều lồng bè cá tiền tỉ trên biển Hòn La (Quảng Trị)

(NLĐO) - Sóng lớn và gió mạnh do ảnh hưởng bão số 5 đã đánh trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên vùng biển Hòn La (Quảng Trị).

bão số 5 diễn biến phức tạp Phó Thủ tướng Chính phủ Phó thủ tướng Trần Hồng Hà mất an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo