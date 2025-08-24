Chiều nay 24-8, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp thông tin với báo chí về dự báo mới của cơn bão số 5 Kajiki.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 17 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc - 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15).

Khoảng trưa và chiều mai 25-8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Bắc Quảng Bình.

Bão số 5 khi đổ bộ vào đất liền rất mạnh, hoàn lưu rộng

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phân tích những điểm đặc biệt của bão số 5, trong đó đầu tiên là tốc độ di chuyển tương đối nhanh 20-25 km/giờ. Cùng với đó, cường độ bão đã mạnh lên 7 cấp trong vòng 2 ngày qua .

"Bão dự báo tiếp tục hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và cường độ trong đêm nay, rạng sáng ngày mai có thể đạt cấp 13, 14 và thậm chí một số dự báo rằng bão có thể mạnh đến cấp 15" - ông Lâm cho biết.

Theo các chuyên gia, bão số 5 có thể mạnh tương đương bão Yagi năm 2024 và thậm chí vượt bão Doksuri năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10-11; vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao 5 - 7 m; vùng gần tâm bão 8 - 10 m; biển động dữ dội. Ven biển từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5 - 1,5 m.

Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11 - 13, giật cấp 14 - 15. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9.

Từ chiều 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.