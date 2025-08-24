HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Hơn 650 hộ dân tại xã Đan Hải (Hà Tĩnh) được tiến hành di dời đến nơi an toàn trước thực trạng nước biển xâm thực, áp sát đê Hội Thống.

Clip lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê Hội Thống

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 1.

Chiều 24-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn trước lúc bão đổ bộ vào đất liền.

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 2.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển chỉ cách đê Hội Thống từ 10 – 15 m, nguy cơ khi bão đổ bộ sẽ đe dọa an toàn đê và tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 3.

Trước tình hình trên cùng với việc thực hiện Công điện của tỉnh và trên cơ sở phản ánh của người dân, sau khi kiểm tra chính quyền địa phương nhận thấy việc xâm thực quá nguy hiểm.

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 4.

“Do đó, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người chuẩn bị cho việc di dời hơn 650 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lệnh di dời sẽ được bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ chiều nay (24-8). Trong trường hợp nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Thao cho biết.

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 6.

Đối với việc gia cố đê Hội Thống, trong sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã tiến hành đan 400 m3 đá, bốc 30 nghìn bao tải cát gia cố chân đê. Riêng Đồn biên phòng Lạch Kèn huy động 30 chiến sĩ cùng tham gia, thực hiện với tinh thần cấp tốc nhất.

Ứng phó bão số 5: Hà Tĩnh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 7.

Trước diễn biến của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội, ông Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, BQL cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Tổ chức di dời dân càng sớm càng tốt, tuyệt đối không để người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy cả hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.

lực lượng chức năng Bộ đội biên phòng phòng chống bão chính quyền địa phương Chủ tịch UBND khu vực nguy hiểm
