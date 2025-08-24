HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 ập vào

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An yêu cầu hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ trụ sở, cơ sở sản xuất, dịch vụ... để ứng phó bão số 5

Ngày 24-8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát đi Công văn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki). Trước đó, ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 143/CĐ-TTg về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025; ngày 23-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó bão số 5.

- Ảnh 1.

Người dân các địa phương ven biển ở tỉnh Nghệ An di dời tàu thuyền tới nơi an toàn

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu tại các văn bản nêu trên, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên...) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,...); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy, hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

- Ảnh 3.

Người dân Nghệ An khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 vào đất liền

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư để xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 25/CĐ-UBND, ngày 23-8 của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Được biết, sáng 24-8, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại các phường Cửa Lò, xã An Châu, xã Diễn Châu. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh cần chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" trong việc ứng phó với bão số 5: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn lưu ý chính quyền xã cần huy động lực lượng chằng chống nhà cửa và công trình công cộng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Bão số 5 giật cấp 16 áp sát Nghệ An và Hà Tĩnh, sơ tán hơn 150 ngàn hộ dân

Bão số 5 giật cấp 16 áp sát Nghệ An và Hà Tĩnh, sơ tán hơn 150 ngàn hộ dân

(NLĐO) - Sau khi vào Biển Đông, chỉ trong 1 ngày, bão số 5 đã mạnh thêm 5 cấp lên cấp 13, giật cấp 16, hướng di chuyển nhanh vào Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bão số 5 đang lao nhanh vào bờ, Thanh Hóa ban lệnh cấm biển

(NLĐO)- Để ứng phó với bão số 5 (Kajiki) đang lao nhanh vào đất liền, Thanh Hóa đã ban hành công điện ứng phó, yêu cầu cấm biển từ 8 giờ sáng 24-8.

Triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, TP Vinh, Nghệ An

    Thông báo