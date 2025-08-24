HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ ứng phó bão số 5

P. Dương

(NLĐO) - Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, TP Vinh, Nghệ An

Thực hiện Công điện số 143 CĐ-TTg ngày 23-8 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025, ngày 24-8, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) có văn bản số 2887 về việc triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5.

Triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ ứng phó bão số 5 - Ảnh 1.

Họp khẩn để ứng phó với bão số 5 tại UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ. Ngọc

Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia) đề nghị Cục Quản trị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến từ một phòng họp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đến Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5, đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), sẵn sàng khả năng cơ động về khu vực Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

Quân khu 4 chuẩn bị một phòng họp làm Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ (và Bộ Quốc phòng) phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyển ứng phó bão số 5 tại Bộ. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Tham mưu Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế phối hợp với Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo bố trí phòng họp giao ban trực tuyến, các thiết bị tivi hoặc màn hình led, micro, hệ thống âm thanh để kết nối hội nghị truyền hình về Văn phòng Chính phủ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các điểm cầu liên quan theo các kịch bản di chuyển, đổ bộ của bão số 5. Bên cạnh đó, tổ chức, phân công cán bộ tham gia bảo đảm thành phần, số lượng phục vụ Sở Chỉ huy tiền phương.

Khẩn cấp ứng phó bão số 5

Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) và Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Tập đoàn Viettel, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc quân sự và hỗ trợ thông tin liên lạc dân sự phục vụ thiết lập, vận hành Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ (và Bộ Quốc phòng) chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, để sẵn sàng ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), Bộ Quốc phòng đã duy trì 346.210 cán bộ, chiến sĩ (114.120 bộ đội và 232.090 dân quân tự vệ) cùng 8.200 phương tiện các loại (5.061 ô tô, 216 tàu, 2.295 xuồng và ca nô, 623 xe đặc chủng, 5 máy bay) ứng trực.

Cùng với đó, Tập đoàn Viettel phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền kết nối internet (có dự phòng); hệ thống flycam bay ghi hình, truyền hình tại thực địa, các trang thiết bị (máy chủ cài đặt phần mềm điều khiển đa điểm, bộ codec hoặc máy tính cài đặt phần mềm hội nghị trực tuyến, camera, micro đẳng hướng, ti vi, các thiết bị phụ trợ đi kèm, đường truyền, xe thông tin liên lạc cơ động, ipad, laptop..) để phục vụ thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tại các điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia) và các điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, sẵn sàng thực hiện các kịch bản điều hành trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng phó với bão.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 24-8, bão số 5 đã tăng lên cấp 12, giật cấp 15, cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 620 km, tốc độ di chuyển 20 km/giờ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 12 đến 24 giờ tới bão số 5 vẫn còn khả năng tăng cường độ, có thể đạt cấp 13-14, giật 15-16.

Khoảng đêm 24-8 và gần sáng 25/8, gió bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị; đến trưa và đầu chiều 25-8 bão sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Mưa lớn 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.

