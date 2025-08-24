HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Cần di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực mất an toàn, chủ động ứng phó với việc bão số 5 gây chia cắt kéo dài.

Chiều 24-8, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển. Cùng đi có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại một số địa phương ở Nghệ An ngày 24-8. Ảnh: B. Phạm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai; khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Quèn ở xã Quỳnh Phú; kiểm tra địa điểm di dời, sơ tán dân tại phường Quỳnh Mai.

Theo báo cáo, phường Quỳnh Mai đã lên phương án sơ tán 245 hộ dân, với hơn 900 nhân khẩu đến nơi an toàn. Xã Quỳnh Phú lên phương án di dời 521 hộ dân, với hơn 1.800 nhân khẩu của các thôn ven đê, sát núi đến nhà văn hóa, trường học, nhà cao tầng để tránh trú.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 của các địa phương. Nhấn mạnh đây là cơn bão được dự báo rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Tập trung ứng phó bão số 5

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão; thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là đối với gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

- Ảnh 3.

Người dân Nghệ An chủ động chằng chống nhà, buộc các mái tôn trước khi bão số 5 vào đất liền

Các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng, công trình cơ sở hạ tầng. Tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

- Ảnh 4.

Người dân Nghệ An chủ động đưa thuyền vào nơi an toàn

Ngoài ra, các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

