Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác như có thể bị tác động.

Ngày 24-8, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Huế, Đồng Hới và Thanh Hóa trong hai ngày 24-, 25-8 do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5).

Hàng không phát công văn khẩn, hủy nhiều chuyến bay do bão số 5 - Ảnh 1.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 5 (bão Kajiki)

Tại sân bay Phú Bài (Huế), trong ngày 24-8, hãng hủy 4 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế. Ngày 25-8, các chuyến bay đi và đến Huế sẽ được khai thác sau 12 giờ.

Tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), ngày 25-8 hủy các chuyến giữa TP HCM, Hà Nội và Đồng Hới. Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), cùng ngày hủy toàn bộ các chuyến giữa Thanh Hóa và TP HCM.

Vietnam Airlines cho biết nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách được hỗ trợ theo quy định, đồng thời hãng khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay để hạn chế rủi ro khi gặp nhiễu động.

Hãng khuyến nghị hành khách theo dõi thông tin cập nhật trên website, fanpage, Zalo hoặc tổng đài 1900 1100, và lưu ý phương tiện di chuyển đến sân bay trong điều kiện bão.

Vietjet cũng thông báo do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kajiki), một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24-8 và 25-8.

Nhiều chuyến bay bị hủy do bão số 5

Sáng 24-8, Cục Hàng không Việt Nam phát công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực 24/24, triển khai biện pháp phòng chống bão số 5 để đảm bảo an toàn bay.

Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku được cảnh báo có thể bị tác động.

Cục Hàng không yêu cầu các cảng kiểm tra hạ tầng, thông tin liên lạc, chủ động phương án chống ngập úng, bảo vệ thiết bị và nhanh chóng khắc phục sự cố. Cảng Vinh được chỉ đạo triển khai ngay biện pháp ứng phó, chuẩn bị khắc phục hậu quả sau bão.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu tăng cường giám sát, cập nhật dự báo, cảnh báo thời tiết. Các hãng hàng không phải theo dõi sát diễn biến bão, điều chỉnh kế hoạch hoặc lịch bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và khai thác.

Tin liên quan

Bão số 5 khả năng mạnh như bão Yagi, đổ bộ vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình

Bão số 5 khả năng mạnh như bão Yagi, đổ bộ vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình

(NLĐO) - Dự báo trưa và chiều 25-8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 16.

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 ập vào

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An yêu cầu hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ trụ sở, cơ sở sản xuất, dịch vụ... để ứng phó bão số 5

VIDEO: Người dân hối hả chằng chống nhà, kéo thuyền lên bờ trước khi bão số 5 ập vào

(NLĐO) - Người dân đang khẩn trương chằng chống nhà, tìm nơi neo đậu cho tàu thuyền trước khi bão số 5 giật cấp 15 vào đất liền.

bão số 5 chuyến bay hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo