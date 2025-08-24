Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

Ngày 24-8, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Huế, Đồng Hới và Thanh Hóa trong hai ngày 24-, 25-8 do ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5).

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 5 (bão Kajiki)

Tại sân bay Phú Bài (Huế), trong ngày 24-8, hãng hủy 4 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Huế. Ngày 25-8, các chuyến bay đi và đến Huế sẽ được khai thác sau 12 giờ.

Tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), ngày 25-8 hủy các chuyến giữa TP HCM, Hà Nội và Đồng Hới. Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), cùng ngày hủy toàn bộ các chuyến giữa Thanh Hóa và TP HCM.

Vietnam Airlines cho biết nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách được hỗ trợ theo quy định, đồng thời hãng khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay để hạn chế rủi ro khi gặp nhiễu động.

Hãng khuyến nghị hành khách theo dõi thông tin cập nhật trên website, fanpage, Zalo hoặc tổng đài 1900 1100, và lưu ý phương tiện di chuyển đến sân bay trong điều kiện bão.

Vietjet cũng thông báo do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kajiki), một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24-8 và 25-8.

Nhiều chuyến bay bị hủy do bão số 5

Sáng 24-8, Cục Hàng không Việt Nam phát công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực 24/24, triển khai biện pháp phòng chống bão số 5 để đảm bảo an toàn bay.

Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku được cảnh báo có thể bị tác động.

Cục Hàng không yêu cầu các cảng kiểm tra hạ tầng, thông tin liên lạc, chủ động phương án chống ngập úng, bảo vệ thiết bị và nhanh chóng khắc phục sự cố. Cảng Vinh được chỉ đạo triển khai ngay biện pháp ứng phó, chuẩn bị khắc phục hậu quả sau bão.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu tăng cường giám sát, cập nhật dự báo, cảnh báo thời tiết. Các hãng hàng không phải theo dõi sát diễn biến bão, điều chỉnh kế hoạch hoặc lịch bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và khai thác.