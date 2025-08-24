Thủ tướng trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5: Đặt tính mạng người dân lên trên hết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5: Đặt tính mạng người dân lên trên hết

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Chiều tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Cùng dự họp có Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; lãnh đạo Quân khu 4, các địa phương.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Ảnh: Đ. Lương

Báo cáo tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên (nhiệt độ mặt nước biển tới 30°C, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam); gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi năm 2024, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn là chống", yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Do đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Ảnh: Nhật Bắc

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan.

Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần "bốn tại chỗ", đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác hằng giờ thông tin về bão tới người dân, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh bão số 5 được dự báo di chuyển nhanh, phạm vi hoàn lưu ảnh hưởng rộng tới nhiều địa phương. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải vào cuộc sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi cơn bão tan.

Tối 24-8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Ảnh 3.

Người dân tỉnh Nghệ An kéo tàu tới nơi an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 17 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc - 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15). Khoảng trưa và chiều mai 25-8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình.

Tin liên quan

Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

Hàng không hủy nhiều chuyến bay do bão số 5, 4 sân bay bị ảnh hưởng

(NLĐO)- Bốn sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Một số sân bay khác như có thể bị tác động.

Bão số 5 khả năng mạnh như bão Yagi, đổ bộ vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình

(NLĐO) - Dự báo trưa và chiều 25-8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 16.

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 ập vào

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An yêu cầu hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ trụ sở, cơ sở sản xuất, dịch vụ... để ứng phó bão số 5

bão số 5 thông tin bão cập nhật bão số 5 thủ tướng phạm minh chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo