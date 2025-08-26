Cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt trong mưa bão số 5

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 25-8, các lực lượng ứng trực của đơn vị đã trực tiếp tham gia cứu hộ, đưa nhiều gia đình mắc kẹt trong nước lũ do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đến nơi an toàn.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp cận, giải cứu 1 em nhỏ mắc kẹt tại xã Luận Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: PCCC cung cấp

Theo đó, vào khuya ngày 25-8, lực lượng PCCC-CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo một gia đình gồm 3 người bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực cạnh suối Chuỗi (xã Sao Vàng).

Thời điểm trên, anh T.X.Đ. chị L.T.L.P. và con gái hơn 3 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu tầng 1, nước chảy xiết bao quanh, nguy cơ sập đổ rất lớn.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đi xuồng tiếp cận gia đình bị cô lập

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường.

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, nước chảy xiết, nhưng chỉ sau hơn 2 giờ, lực lượng công an đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện phương án giải cứu 3 người mắc kẹt ở xã Sao Vàng. Ảnh: PCCC cung cấp

Cũng trong tối 25-8, PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp cận hiện trường, giải cứu 9 nhân khẩu đang bị nước lũ cô lập tại thôn Quyết Thắng 2, xã Luận Thành.