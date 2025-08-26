HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki ở Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Người dân và lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực khắc phục hậu quả bão số 5

Theo ghi nhận, đến sáng nay 26-8, hàng ngàn nhà dân, công trình, cây cối, cột điện tại nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị bão số 5 làm hư hại. 

Nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ chắn ngang Quốc lộ 1 khiến các phương tiện gặp khó khăn và nguy hiểm khi đi qua những khu vực trên. 

Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả bão số 5 để sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận sáng nay của Báo Người Lao Động tại Hà Tĩnh:

CLIP: Cảnh hoang tàn sau bão số 5 tại Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Mái hiên đổ sập trước sức gió của bão số 5

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Hình ảnh ghi nhận tại phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.
Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.
Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Một cây xăng thuộc địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh bị gió bão làm hư hại

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Trụ điện bị gãy đổ chắn ngang đường dẫn lên cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 12.

Các phương tiện khi đi qua khu vực này chỉ còn di chuyển được một làn

Một cổng chào tại xã Nghi Xuân bị bão làm gãy đổ

Tin liên quan

Cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt trong mưa bão số 5

Cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt trong mưa bão số 5

(NLĐO)- Mưa lớn, nước lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều gia đình ở Thanh Hóa bị cô lập, mắc kẹt trong mưa bão.

VIDEO: Tan hoang sau khi cuồng phong do bão số 5 quét qua

(NLĐO) - Nhiều nhà dân bị hư hỏng, hàng loạt cột điện, cây xanh bị gãy đổ sau khi bão số 5 giật cấp 14 đổ bộ vào đất liền tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm tính mạng cho nhân dân

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 147 ngày 25-8 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

bão số 5 khắc phục hậu quả tỉnh Hà Tĩnh
