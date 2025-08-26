Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki ở Hà Tĩnh

Theo ghi nhận, đến sáng nay 26-8, hàng ngàn nhà dân, công trình, cây cối, cột điện tại nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị bão số 5 làm hư hại.
Nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ chắn ngang Quốc lộ 1 khiến các phương tiện gặp khó khăn và nguy hiểm khi đi qua những khu vực trên.
Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả bão số 5 để sớm ổn định cuộc sống.
Ghi nhận sáng nay của Báo Người Lao Động tại Hà Tĩnh:
CLIP: Cảnh hoang tàn sau bão số 5 tại Hà Tĩnh
Một cây xăng thuộc địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh bị gió bão làm hư hại
Một cổng chào tại xã Nghi Xuân bị bão làm gãy đổ
Bình luận (0)