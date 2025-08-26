Cận cảnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki ở Hà Tĩnh

Theo ghi nhận, đến sáng nay 26-8, hàng ngàn nhà dân, công trình, cây cối, cột điện tại nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị bão số 5 làm hư hại.

Nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ chắn ngang Quốc lộ 1 khiến các phương tiện gặp khó khăn và nguy hiểm khi đi qua những khu vực trên.

Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả bão số 5 để sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận sáng nay của Báo Người Lao Động tại Hà Tĩnh:

CLIP: Cảnh hoang tàn sau bão số 5 tại Hà Tĩnh

Mái hiên đổ sập trước sức gió của bão số 5

Hình ảnh ghi nhận tại phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Một cây xăng thuộc địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh bị gió bão làm hư hại

Trụ điện bị gãy đổ chắn ngang đường dẫn lên cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

Các phương tiện khi đi qua khu vực này chỉ còn di chuyển được một làn