Quang cảnh cuộc họp

Sáng 30-8, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhanh triển khai các phương án ứng phó bão số 6 (tên quốc tế: Nongfa).

Cùng thời điểm, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Lúc 7 giờ, tâm bão ở ngoài khơi từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định đến 19 giờ cùng ngày, bão sẽ đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với gió cấp 7, giật cấp 9. Bão có thể gây gió mạnh, nước dâng ven biển, dông lốc, mưa lớn 100-200 mm, có nơi trên 230 mm, nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cấp 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 6

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh sau thiệt hại từ bão số 5, cơn bão mới có nguy cơ tác động lớn đến đời sống, sản xuất. Ông yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các sở ngành và địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu; rà soát và chủ động sơ tán dân ở nhà tạm, vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Đồng thời, các địa phương phải lên phương án bảo vệ công trình thủy lợi, hồ đập, cũng như hoạt động văn hóa, lễ hội đang diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó thiên tai.