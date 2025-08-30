HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 6 tiến vào Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, mưa lớn dồn dập

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bão số 6 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Bão số 6 sắp đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, Chủ tịch tỉnh Trần Phong chỉ đạo họp khẩn - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp

Sáng 30-8, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhanh triển khai các phương án ứng phó bão số 6 (tên quốc tế: Nongfa).

Cùng thời điểm, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Lúc 7 giờ, tâm bão ở ngoài khơi từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định đến 19 giờ cùng ngày, bão sẽ đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với gió cấp 7, giật cấp 9. Bão có thể gây gió mạnh, nước dâng ven biển, dông lốc, mưa lớn 100-200 mm, có nơi trên 230 mm, nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cấp 3.

Bão số 6 sắp đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, Chủ tịch tỉnh Trần Phong chỉ đạo họp khẩn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 6

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh sau thiệt hại từ bão số 5, cơn bão mới có nguy cơ tác động lớn đến đời sống, sản xuất. Ông yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, các sở ngành và địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu; rà soát và chủ động sơ tán dân ở nhà tạm, vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Đồng thời, các địa phương phải lên phương án bảo vệ công trình thủy lợi, hồ đập, cũng như hoạt động văn hóa, lễ hội đang diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó thiên tai.

Tin liên quan

Quảng Trị mưa trắng trời, phao tiêu hàng hải dài 12m dạt vào bờ biển

Quảng Trị mưa trắng trời, phao tiêu hàng hải dài 12m dạt vào bờ biển

(NLĐO) - Mưa trắng trời trong nhiều giờ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc...

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, hướng vào Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị

(NLĐO) - Đầu giờ sáng ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 6 mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Một hộ dân ở Quảng Trị mất trắng hơn 300 triệu trong chốc lát

(NLĐO) - Một hộ dân ở Quảng Trị rầu rĩ nhìn đàn heo 82 con trị giá hơn 300 triệu đồng bị tiêu hủy do dịch bệnh.

bão số 6 bão Nongfa Quảng Trị Chủ tịch UBND tỉnh trần phong Quảng Trị họp khẩn ứng phó thiên tai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo