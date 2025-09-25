HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 9 Ragasa giật cấp 11 đang lao nhanh vào đất liền nước ta

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ trưa nay 25-9, bão số 9 Ragasa sẽ đi vào đất liền nước ta, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 ở ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-9, tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.

Bão số 9 Ragasa giật cấp 11 đang lao nhanh vào đất liền nước ta- Ảnh 1.

Dự báo hướng đổ bộ của bão số 9 Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo tới 16 giờ chiều nay 25-9, tâm bão Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Ở cấp độ này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 3.

Đến hồi 4 giờ ngày 26-9, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3 m; vùng gần tâm bão gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-4 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của gió lớn, sóng cao và nước biển dâng do bão.

Bão Ragasa gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 ở ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25-9 đến hết đêm 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25-9 đến 27-9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Quảng Ninh huy động xe đặc chủng chống bão số 9

Quảng Ninh huy động xe đặc chủng chống bão số 9

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ninh huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng chống bão số 9

Bão số 9 Ragasa giật cấp 17 đang càn quét ở Trung Quốc, ngày 25-9 đổ bộ vào Việt Nam

(NLĐO) - Dự báo ngày mai 25-9, bão số 9 Ragasa ảnh hưởng tới khu vực trọng tâm là Quảng Ninh và Hải Phòng, với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Ứng phó bão số 9, nhiều thủy điện cùng xả lũ

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn số yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền ra khơi để ứng phó với siêu bão Ragasa - bão số 9.

bão chồng bão bão tin bão biển đông dự báo bão ragasa bão số 9 ragasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo