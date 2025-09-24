Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu III đóng chân trên địa bàn đã huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng chống bão. Các địa phương huy động khoảng 13.000 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và gần 1.000 xe cộ, phương tiện; 479 tàu khách, du lịch về nơi tránh trú từ chiều 24-9; 4.158 tàu cá về các khu neo đậu, tránh trú.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền ngư dân không được chủ quan trước diễn biến của bão số 9

Toàn tỉnh có trên 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã gia cố lồng bè, khu nuôi trồng và đưa người lên bờ từ ngày 23-9.

Hiện, lực lượng chức năng đã đưa trên 5.000 lao động tại các cơ sở nuôi và dưới thuyền lên bờ. Khách du lịch tuyến đảo đã được đưa về bờ hoặc tiếp tục ở lại vẫn được các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chu đáo.

Ngành Than đã triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn trước bão; sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Lực lượng chứng năng và chính quyền xã Vĩnh Thực hỗ trợ ngư dân, tàu cá, tàu hàng di chuyển về nơi tránh trú an toàn

Đối với các công trình thủy lợi, dung tích các hồ chứa lớn trên địa bàn đạt khoảng 90% dung tích thiết kế, một số hồ có cửa van đã hạ mực nước từ ngày 23-9, để chủ động đón lũ do mưa hoàn lưu sau bão. Các hồ đang vận hành bình thường, đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực 100% quân số sẵn sàng điều tiết trong tình huống có lũ lớn; 5 trạm bơm tiêu (159.000 m3/giờ) khu vực Đông Triều (cũ) sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão

Cũng trong ngày 24-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 14 giờ ngày 24-9). Đồng thời, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Tàu, thuyền tập trung neo đậu tại khu tránh trú bão của Cảng cao cấp Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn

Thời gian tạm ngừng cấp phép tàu từ 10 giờ ngày 24-9 và sẽ kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 9.