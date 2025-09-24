Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24-9, tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 112,6 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Bão số 9 Ragasa dự báo ảnh hưởng tới nước ta từ ngày mai 25-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trưa ngày 24-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 9 Ragasa đang ở khu vực ven biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão hiện tại khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.



Sau thời điểm mạnh nhất đạt cấp 17, giật trên cấp 17, hiện nay bão đã giảm còn cấp 15, tức là trong vòng khoảng 24 giờ vừa qua, bão đã suy giảm khoảng 2 cấp và không còn ở cấp siêu bão.

Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do bão di chuyển sát bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão có thể giảm nhanh hơn.

Đối với tác động trên biển, trong đêm nay 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó đạt cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Dự báo tác động của bão số 9 Ragasa tới Việt Nam

Dự kiến, đến khoảng sáng ngày mai 25-9, tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Khi tiếp cận vào khu vực này, cường độ bão có thể giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13-14.



Dự báo khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa tại Việt Nam là Quảng Ninh và Hải Phòng, đặc biệt lưu ý đến gió mạnh ở khu vực ven biển.

Đối với khu vực đất liền, Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên từ ngày mai 25-9, khu vực gió mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Các tỉnh thành như: Hải Phòng, Lạng Sơn hay phía Đông Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7-8. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, có thể có gió cấp 6.

Về mưa lớn, trọng tâm mưa là toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Từ đêm nay 24-9, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng sẽ bắt đầu có mưa.

Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, từ khoảng trưa ngày mai mưa sẽ tăng dần.

Tổng lượng mưa lần này được dự báo phổ biến khoảng 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc tỉnh Lào Cai, sẽ có mưa to đến rất to trong đợt này.