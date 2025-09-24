Ứng phó bão số 9, nhiều thủy điện cùng xả lũ

Sáng 24-9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện khẩn số 36, yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền ra khơi kể từ 12 giờ cùng ngày để ứng phó với bão số 9 - siêu bão Ragasa, cơn bão được dự báo rất mạnh, có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển thông báo, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về nơi neo đậu an toàn trước 14 giờ ngày 24-9, hướng dẫn việc neo đậu tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải; đồng thời di dời, gia cố lồng bè, nhà nổi để hạn chế thiệt hại.

Tỉnh Nghệ An cấm biển trước diễn biến phức tạp của bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, nhiều thủy điện tại Nghệ An thông báo vận hành xả nước trong hồ chứa, đảm bảo công tác phòng, chống bão lũ cũng như an toàn hồ đập.

Từ 8 giờ ngày 24-9, thủy điện Bản Vẽ xả nước lòng hồ theo lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du mà trước đó UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo. Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Lưu lượng xả qua công trình từ 400 m3/s đến 800 m3/s. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m3/s đến 1.200 m3/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Trong quá trình vận hành, nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m3/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II. Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du (theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ)…

Từ 8 giờ 30 phút ngày 24-9, vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Nơn để đảm bảo an toàn công trình. Dự kiến xả từ khoảng 400 m3/s đến 850 m3/s (bao gồm xả qua các tổ máy phát điện và các cửa van đập tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng về hồ. Thời gian kết thúc hoàn toàn xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê thông báo dự kiến vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê. Thời gian dự kiến tăng lưu lượng xả lúc 8 giờ ngày 24-9. Lưu lượng xả khoảng 586m3/s đến 2.000 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố theo đúng Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy thủy điện Khe Bố thông báo tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện.

Thời gian dự kiến điều tiết nước vào lúc 7 giờ ngày 24-9, với tổng lưu lượng nước xả qua khoang đập tràn và qua các tổ máy từ 500m3/s đến 1.500m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua khoang đập tràn khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có thông báo cho UBND các xã, phường vùng hạ du nắm bắt thông tin. Chủ động tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều biện pháp để thông báo cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du các nhà máy thủy điện nắm rõ quy trình vận hành hồ chứa, xả nước để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

Rà soát phương án phòng, chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.