Văn hóa - Văn nghệ

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM tạm ngừng mở cửa

Kim Ngân

(NLĐO) - Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM tạm ngưng đón khách đến hết tháng 9-2026 để cải tạo, chỉnh trang không gian và khu vực phụ cận.

Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng) tạm ngưng đón và phục vụ khách tham quan từ ngày 7-5 đến hết tháng 9-2026 để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang không gian bảo tàng và khu vực phụ cận.

Theo thông báo từ bảo tàng, sau khi hoàn tất dự án, đơn vị sẽ mở cửa trở lại và cập nhật thời gian cụ thể trên website cùng fanpage chính thức. Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo tại trang bennharong.vn.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM cho biết, dự án không chỉ đơn thuần là sửa chữa hay tu tạo một công trình kiến trúc lịch sử, mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông báo từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM

"Dự án sửa sang không phải chỉ là tu tạo một công trình kiến trúc mà là sự tri ân sâu sắc với hành trình vĩ đại của Bác. Tôi kỳ vọng Bảo tàng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa - lịch sử hàng đầu cả nước, nơi quá khứ và tương lai cùng song hành" - bà Trinh chia sẻ.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM, việc hoàn thành dự án đúng dịp Quốc khánh 2-9 sẽ là dấu mốc đặc biệt đối với Thành phố.

"TPHCM sẽ khẳng định được bản sắc riêng biệt của một đô thị toàn cầu: Một thành phố hiện đại nhưng biết trân trọng và phát huy những giá trị tinh hoa, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với bạn bè quốc tế và là niềm kiêu hãnh của mọi người Việt Nam" - bà Trinh nhấn mạnh.

Dự án cải tạo được khởi công ngày 29-4, có quy mô khoảng 1,4 ha với tổng vốn đầu tư gần 68,7 tỉ đồng, thuộc giai đoạn 1 của Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Công trình hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của di tích gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, đồng thời chỉnh trang không gian ven sông Sài Gòn.

