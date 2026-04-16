Văn hóa - Văn nghệ

Hình ảnh hạ giải bảo tàng trên thành cổ 200 tuổi ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bảo tàng Đà Nẵng cũ bên trong Thành Điện Hải đã được đập bỏ, nhường mặt bằng cho giai đoạn phục dựng di tích quốc gia đặc biệt này.

Toàn bộ công trình Bảo tàng Đà Nẵng cũ trên nền móng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải đang được hạ giải khẩn trương, mở đường cho giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử nằm ở vị trí trung tâm thành phố.

Bảo tàng Đà Nẵng cũ nằm trên phần đất của Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải đang được hạ giải

Thành Điện Hải là một trong số ít di tích còn lại từ buổi đầu chống Pháp (1858-1860), gắn với phòng tuyến Đà Nẵng do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy. Đây cũng là chứng tích quan trọng đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi quân đội Việt Nam lần đầu đối mặt với đội quân viễn chinh phương Tây hiện đại.

Di tích quốc gia đặc biệt này được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vai trò quân sự trọng yếu trong việc bảo vệ Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với kiến trúc Vauban kiên cố, 30 ụ súng thần công và gắn với cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Việc hạ giải Bảo tàng Đà Nẵng thuộc giai đoạn 2 của dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích Thành Điện Hải

Bảo tàng được hạ giải để mở đường cho việc tôn tạo di tích

Sau khi hoàn thành, Thành Điện Hải sẽ trở thành điểm du lịch, địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ của người dân, du khách khi đến Đà Nẵng

Song song với việc hạ giải bảo tàng cũ, công tác phục dựng, tôn tạo cũng được triển khai (ảnh khu vực tôn tạo phần kỳ đài của Thành Điện Hải)

Từ năm 2005, Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng bên trong khuôn viên Thành Điện Hải và bắt đầu đón khách tham quan từ năm 2011. Đến năm 2017, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2021, Đà Nẵng đầu tư hơn 500 tỉ đồng xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng mới tại số 42 Bạch Đằng; đến năm 2025, công trình được khánh thành, toàn bộ hiện vật được di dời về đây. Việc triển khai giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải bắt đầu từ cuối năm 2025.

Đến nay, việc hạ giải công trình Bảo tàng Đà Nẵng cũ trên nền móng di tích đang được thực hiện gấp rút. Một cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công cho biết: "Anh em chia ca cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ hạ giải xong nền móng cũ. Sau khi hạ giải các công trình sẽ bắt tay ngay vào giai đoạn phục dựng".

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết việc tu bổ, phục hồi và tôn tạo Thành Điện Hải được thực hiện trên cơ sở các tư liệu, bản vẽ còn lưu trữ ở Pháp. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp thành phố xác định lại nguyên giá trị ban đầu của di tích.

Theo ông Thiện, các tư liệu thu thập được từ Pháp đã giải quyết nhiều tranh cãi khoa học kéo dài, chính thức xác nhận Thành Điện Hải chỉ có 3 cổng, không có cổng thành phía Bắc. Đồng thời, tư liệu này cũng xác định vị trí kỳ đài ở phía Nam và làm rõ cấu trúc các công trình bên trong thành.

Khác với nhiều thành cổ khác, Thành Điện Hải được xác định chỉ có 3 cổng thành

Bên trong thành, hiện còn nhiều di tích sót lại

Các khẩu thần công từng được sử dụng trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Thậm chí, có khẩu thần công vẫn còn nguyên đạn bên trong

Sau khi phục dựng, phần tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương - người chỉ đạo cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha vẫn được giữ nguyên

Trong giai đoạn 2 của dự án, nhiều hạng mục quan trọng sẽ được phục dựng, trong đó kỳ đài được xây dựng lại đúng vị trí nguyên bản phía Nam; cổng thành phía Tây được phục dựng trên nền móng khảo cổ; nhà trú sở trở thành nơi thờ các nghĩa sĩ và danh tướng; khu bảo quản súng thần công được xây dựng để bảo vệ hiện vật. Không gian khảo cổ sẽ được giữ nguyên và phủ kính để phục vụ du khách tham quan.

Đáng chú ý, một bảo tàng ngầm dưới lòng đất cùng nhà hành hương cũng sẽ được xây dựng, kết hợp giữa bảo tồn và trải nghiệm. Điểm nhấn hiện đại của không gian ngầm là bộ phim công nghệ 5D tái hiện lịch sử Đà Nẵng những năm đầu kháng chiến chống Pháp, giúp người xem có cảm giác như đang sống trong giai đoạn 1858-1860.

Ông Thiện cho biết nếu giai đoạn 1 của dự án tập trung giải tỏa và phục dựng thành hào, thì giai đoạn 2 đối mặt với thách thức lớn hơn là thiếu tư liệu. Các hạng mục như nhà trú sở, kho lương, kho vũ khí hay kỳ đài hầu như chỉ còn mô tả chung chung.

Ở giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành việc giải tỏa các hộ dân sống trong phạm vi tường thành

Phần thành hào được bảo vệ, ngăn tách cuộc sống thị thành với những di chỉ khảo cổ bên trong

Phối cảnh Thành Điện Hải sau khi hoàn thành phục dựng, tôn tạo, trùng tu

May mắn là năm 2019, đoàn công tác ngành văn hóa Đà Nẵng đã sang Pháp tìm được các bản vẽ chi tiết về Thành Điện Hải, làm cơ sở khoa học quan trọng cho việc phục dựng.

"Sau khi dự án tu bổ, tôn tạo và phục dựng Thành Điện Hải hoàn thành, công trình sẽ là di tích lịch sử, kiến trúc độc đáo có một không hai ngay giữa lòng thành phố. Kết hợp tham quan, trải nghiệm, khám phá lịch sử, chúng tôi muốn người trẻ không chỉ nghe kể, mà còn cảm nhận lịch sử bằng tất cả giác quan", ông Thiện nói.

Theo kế hoạch, dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải dự kiến hoàn thành đúng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11-2026.

Đà Nẵng "giải cứu" di tích thành Điện Hải

Thành ủy TP Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương giải tỏa 54 hộ dân ở khu vực phía Tây thành Điện Hải nằm trên địa phận quận Hải Châu.

Đà Nẵng tiếp nhận sắc phong chức "Thự thủ thành Thành Điện Hải"

(NLĐ) - Bảo tàng TP Đà Nẵng sáng 18-5 đã tiếp nhận bức sắc phong chức “Thự thủ thành Thành Điện Hải” thời vua Minh Mạng năm thứ 21 do ông Bùi Văn Quang (hội viên CLB UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định) hiến tặng.

"Băm nát" di tích thành Điện Hải

Thành Điện Hải do bị xâm lấn quá mạnh nên dù là di tích “độc nhất vô nhị”, lớn hơn thành nhà Hồ (Thanh Hóa), có muốn cũng không thể làm hồ sơ xin công nhận di sản thế giới được

Đà Nẵng di tích lịch sử di tích quốc gia di tích Quốc gia đặc biệt tôn tạo di tích thành Điện hải
