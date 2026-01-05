Chiều 5-1, tại TPHCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).



Dự lễ kỷ niệm có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM...

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự và chúc mừng Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên; Ảnh: ĐỘC LẬP

Phát biểu ôn lại truyền thống, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên , khẳng định những dấu ấn mà Thanh Niên để lại trong dòng chảy báo chí Việt Nam, đặc biệt từ Đổi mới, đã được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận, được bạn đọc định hình trong tâm trí.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu ôn truyền thống; Ảnh: ĐỘC LẬP

Đó là tờ báo hưởng ứng, tích cực ủng hộ đổi mới tư duy quản lý nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với thanh niên, sinh viên và doanh nhân, doanh nghiệp. Là tờ báo quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Là tờ báo tiên phong trong tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là trí thức, nghệ sĩ, đồng bào sống xa Tổ quốc.

Báo Thanh Niên nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam Ảnh: ĐỘC LẬP

Thanh Niên còn là tờ báo đi đầu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa cao; hoạt động từ thiện - xã hội có tiếng vang và hiệu quả. Là tờ báo sớm chuyển đổi số mạnh mẽ để thích ứng với thời đại. Là tờ báo phát triển bền vững với các mô hình kinh tế báo chí năng động, sáng tạo.



Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao tặng Cờ Truyền thống cho Báo Thanh Niên Ảnh: ĐỘC LẬP

Sau 40 năm định hình thương hiệu, Báo Thanh Niên hiện có độ phủ rộng trên cả nước, là nền tảng quan trọng để tờ báo thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

Với hệ sinh thái đa dạng (Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên Online, Thanh Niên trên các nền tảng mạng xã hội), Báo Thanh Niên góp phần chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến với hàng triệu đoàn viên thanh niên, người dân ở mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan chủ quản phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá trải qua 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu, có lượng bạn đọc đông đảo và sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá cao Báo Thanh Niên sau chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển Ảnh: ĐỘC LẬP

Với mong muốn Báo Thanh Niên thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị báo tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Song song đó, Báo Thanh Niên phải thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, là một trong những lựa chọn đầu tiên của người trẻ khi cần tìm hiểu thông tin, nhất là thế hệ gen Z và thế hệ gen Alpha (những người trẻ sinh ra từ thập niên 90 của thế kỷ 20).

Báo Thanh Niên vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ảnh: ĐỘC LẬP

Đồng thời chủ động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới, ưu việt, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông.

Báo Thanh Niên tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động sau mặt báo, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh đến công tác xây dựng đoàn kết nội bộ và phát triển xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", giỏi công nghệ và lan tỏa tinh thần cốt lõi của tờ báo là "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".



