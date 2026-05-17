Văn hóa - Văn nghệ

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 - Ảnh 1.

Tọa đàm về Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt dịp phát động cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 của báo Thanh Niên

Sau 2 mùa tổ chức tạo được dấu ấn và sức lan tỏa trong cộng đồng làm phim trẻ, cuộc thi chính thức trở lại bằng lễ phát động mùa 3, diễn ra chiều 16-5 tại Trường ĐH Văn Lang.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng mở tọa đàm điện ảnh chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt, với sự tham gia của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Lê Văn Thái.

Năm nay, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Cuộc thi hướng đến việc phát hiện, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ; qua đó, khẳng định cam kết của Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc cùng vun đắp, phát triển thế hệ làm phim trẻ của điện ảnh Việt.

Cánh cửa cho nhà làm phim trẻ

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 - Ảnh 2.

Đạo diễn Hàm Trần

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tiếp tục mở cửa chào đón các nhà làm phim trẻ, từ 15 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 30 phút, thuộc tất cả chủ đề được luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người Việt Nam.

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 - Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Đồng hành cùng cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, tiếp tục giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo. 4 thành viên khác của hội đồng giám khảo gồm: đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng BTC cuộc thi, cho biết Báo Thanh Niên nỗ lực duy trì cuộc thi phim ngắn Vietnamese từ năm 2024 đến nay, nhằm góp một phần nhỏ trong việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh.

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 - Ảnh 4.

Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh

"Với lợi thế của một cơ quan báo chí có hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp báo đài, chúng tôi kỳ vọng Vietnamese không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa tên tuổi những nhà làm phim trẻ đến đông đảo công chúng, giúp họ có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi.

Thực tế qua các mùa tổ chức, chúng tôi vui mừng chứng kiến nhiều bạn trẻ tiếp tục khẳng định tài năng và vững vàng bước tới trên con đường nghề nghiệp" - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 - Ảnh 5.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan

Một vài tên tuổi nổi bật bước ra từ cuộc thi phải kể đến nhà làm phim trẻ Hùng Trần, từng vào top 20 mùa đầu tiên của Cuộc thi phim ngắn Vietnamese, nay chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Lầu chú Hỏa" vào tháng 6 tới. Hay ở Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, tác phẩm "Mầm nhớ" của đạo diễn Bùi Đức Anh thắng 3 giải quan trọng sau đó đã được vinh danh tại hạng mục phim ngắn của giải Cánh Diều 2025.

Năm nay, Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 16-5 đến ngày 11-7. Từ vòng sơ khảo, các phim ngắn đạt chất lượng sẽ được Ban tổ chức chọn đăng trên Báo Thanh Niên; sau đó, 20 phim ngắn được chọn vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên, trong đó có kênh YouTube hơn 6,3 triệu người đăng ký.


Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025"

(NLĐO) - Cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025" là nơi các ý tưởng độc đáo và câu chuyện chân thật được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh.

