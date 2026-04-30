HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Thái Phương

(NLĐO) – Khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi khi mua vàng nhẫn trơn thương hiệu này.

Chiều 30-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào, 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng trong nước ổn định ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, bất chấp giá vàng thế giới đi lên. Lúc 14 giờ 30, giá vàng thế giới phục hồi lên mức 4.592 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu phiên sáng và đang tiến sát mốc 4.600 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn nhiều so với giá thế giới

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc - Đá quý Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng.

Theo thông báo, khách hàng đầu tư của Bảo Tín Minh Châu sẽ được ưu đãi 20% chênh lệch giá (mua vào - bán ra), tương ứng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng khi mua các sản phẩm vàng Rồng Thăng Long.

Hiện nay, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và các doanh nghiệp khác được giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, khách hàng đầu tư của công ty này (đang sở hữu thẻ đầu tư còn hiệu lực) và khách đầu tư đã được cập nhật trên hệ thống. Với khách hàng mới, mua từ 10 lượng vàng Rồng Thăng Long trở lên sẽ được hưởng ưu đãi dành cho nhà đầu tư, áp dụng với mọi giao dịch phát sinh.

Chính sách ưu đãi được Bảo Tín Minh Châu tung ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước đang trầm lắng, khi giá vàng đã thấp hơn vùng đỉnh lịch sử 190-191 triệu đồng/lượng hồi quý I/2026 tới 24-25 triệu đồng/lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo