Kinh tế

Bảo Tín Minh Châu từng bị xử phạt trước đó: Hé lộ gì trước lần kiểm tra của cơ quan chức năng?

Tin, ảnh: Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 26-3, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tiếp tục đóng cửa, vắng bóng khách hàng so với bình thường.

Những ngày bình thường, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, lượng khách hàng đến xếp hàng bên ngoài cửa hàng Bảo Tín Minh Châu rất đông, nay cửa hàng buộc phải dừng giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt trước kiểm tra của cơ quan chức năng vào năm 2026 - Ảnh 1.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay đóng cửa, vắng bóng khách hàng, khác hẳn so với bình thường

Đêm 25-3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông báo cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại từ 12 giờ ngày hôm nay 26-3, đồng thời tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt trước kiểm tra của cơ quan chức năng vào năm 2026 - Ảnh 2.

Tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy sáng 26-3 vắng bóng khách hàng

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một số cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch từ chiều 25-3. Đại diện doanh nghiệp xác nhận việc tạm dừng diễn ra trong thời gian ngắn nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Những lần bị xử phạt trước đó của Bảo Tín Minh Châu

Đáng chú ý, trước khi lực lượng chức năng kiểm tra, trong năm 2024, Bảo Tín Minh Châu từng bị xử phạt 2 lần.

Trong đó, hồi tháng 9-2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, đã ban hành Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với số tiền 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu còn bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Hồi cuối tháng 5-2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.

Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỉ đồng.

Với Công ty Bảo Tín Minh Châu, qua thanh tra phát hiện vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng, đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Bảo Tín Minh Châu nói lý do tạm ngừng giao dịch, thông báo thời gian mở cửa trở lại

Bảo Tín Minh Châu nói lý do tạm ngừng giao dịch, thông báo thời gian mở cửa trở lại

(NLĐO) - Bảo Tín Minh Châu xác nhận việc tạm dừng giao dịch nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh thế nào, ông chủ đứng sau là ai?

(NLĐO) - Sau nhiều năm kinh doanh vàng, đầu năm 2026, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện

(NLĐO) - Đầu giờ chiều ngày 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đều tạm ngừng giao dịch.

