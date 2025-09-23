HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Bảo tồn làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

Bài và ảnh: Thanh Thảo

Năm 2016, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp, năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã phê duyệt đề án "Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một" và giao cho UBND TP Thủ Dầu Một cũ triển khai thực hiện. Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng tổng thể làng nghề, quy hoạch và xây dựng khu sản xuất tập trung cho các doanh nghiệp sơn mài để bảo đảm vấn đề môi trường, xây dựng nơi trưng bày sản phẩm chung cho làng nghề. Đồng thời, kết hợp xây dựng những tour du lịch tham quan, giới thiệu sản phẩm của làng nghề đến du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các nghệ nhân, thợ giỏi truyền nghề, dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp (TP HCM), cho biết sau khi bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất Bình Dương với TP HCM, đề án này tiếp tục được giao lại cho phường Chánh Hiệp thực hiện. Trong đề án này có 2 dự án, gồm: Khu trưng bày kết hợp với du lịch gần 200 tỉ đồng, đã được phê duyệt và đường Lò Lu khoảng 108 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án khu vực Thủ Dầu Một là đơn vị được giao làm chủ đầu tư, hiện đang thực hiện các thủ tục để triển khai. Mới đây, Sở Du lịch TP HCM và một số công ty du lịch đã tới khảo sát khu vực dự kiến làm bến thủy để có những giải pháp phù hợp.

Bảo tồn làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp - Ảnh 1.

Cơ sở sơn mài Tư Bốn là một trong ít cơ sở còn gắn bó với nghề

Nghệ nhân Lê Bá Linh, chủ cơ sở sơn mài Tư Bốn, mong muốn đề án sẽ được triển khai sớm nhằm hỗ trợ những người làm nghề tại địa phương có nơi để thương mại sản phẩm, trưng bày sản phẩm, việc kết hợp du lịch góp phần tăng giá trị sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, quan trọng nhất là bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cho rằng làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp sẽ là điểm nhấn của phường Chánh Hiệp. Do đó, địa phương phải tiếp tục bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống, lịch sử tốt đẹp của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, lò lu Đại Hưng gắn với hợp tác cùng các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi để phát triển dịch vụ du lịch. Từ đó, kêu gọi đầu tư kết hợp với phát triển giao thông đường thủy và phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).


