Bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong biển nước

Mưa lớn liên tục 3 ngày, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chóng nhấn chìm nhiều khu vực ở TP Huế, Đà Nẵng. Lực lượng cứu hộ khẩn trương ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn.

Huế: Kích hoạt toàn bộ phương án "4 tại chỗ"

Đến tối 27-10, TP Huế bị ngập sâu, giao thông gần như tê liệt. Những tuyến phố trung tâm như Tố Hữu, Trường Chinh, Bà Triệu, Lê Duẩn... vốn đông đúc xe cộ nay đã biến thành sông, có nơi nước dâng đến hơn 1 m. Ghe thuyền trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân. Khu vực chung cư Vicoland (phường Vỹ Dạ) ngập hơn 1 m, nước tràn vào nhà dân.

Tình hình ngập nặng cũng xảy ra tại phường Hòa Châu, Kim Trà, vùng hạ du sông Bồ. Các tuyến Quốc lộ 49B, Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8 ngập từ 0,5-0,9 m; nhiều đoạn đường liên thôn, liên xóm ngập sâu tới 1 m. Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Châu, cho biết địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án "4 tại chỗ" - chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ - để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ sản xuất.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, mực nước trên các sông Hương, Bồ đều vượt báo động III, gây ngập diện rộng tại 32 xã, phường. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng do mưa cường suất lớn.

Không chỉ ngập lụt, tình trạng sạt lở bờ biển tiếp tục diễn ra nghiêm trọng. Tại phường Thuận An, đoạn bờ biển Hòa Duân bị xói lở dài 1 km, lấn sâu vào đất liền 50-70 m, đe dọa hạ tầng du lịch và có nguy cơ mở cửa biển mới. Ở xã Vinh Lộc, bờ biển bị ăn sâu 10-30 m trên chiều dài 2 km, ảnh hưởng đến Tỉnh lộ 21 và các công trình thiết yếu. Hàng loạt tuyến giao thông quan trọng như cao tốc La Sơn - Túy Loan, Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh cũng bị sạt lở, ách tắc cục bộ.

Các thủy điện đồng loạt xả lũ cộng với mưa lớn liên tục nên Đà Nẵng và Huế bị ngập nặngẢnh: TRẦN THƯỜNG

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an TP Huế đã huy động 100% lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, "tuyệt đối không để dân đói, rét". Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, chỉ đạo công an cơ sở bám sát địa bàn, rà soát vùng ngập sâu, kịp thời cảnh báo và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần được giao nhiệm vụ tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời bảo đảm hậu cần và an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong ngày 27-10, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại nhiều khu vực ngập nặng. Tại cuộc họp trực tuyến với các xã, phường, lãnh đạo thành phố yêu cầu bảo đảm kết nối thông tin - viễn thông, phục vụ công tác chỉ đạo, đồng thời bảo vệ trường học vùng trũng, chuẩn bị phương tiện, vật tư cứu hộ và bố trí nhân viên y tế ứng trực tại chỗ. Hiện nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong những ngày tới. Ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: "Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị phải bám sát cơ sở, quyết liệt chỉ đạo, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân".

Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Sơ tán dân đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng đưa người dân xã Lộc An, TP Huế đến nơi an toànẢnh: ĐÌNH HOÀNG

Tại TP Đà Nẵng, do mưa lớn kéo dài liên tục 3 ngày qua nên nhiều xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập nặng. Tại xã Thượng Đức, UBND xã báo cáo vào sáng 27-10 đã có hơn 2.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu bị ngập lụt chia cắt, nhiều nhà dân nước ngập cao hơn 1 m. Cá biệt có nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng nước ngập gần đến nóc nhà.

Tại xã Đại Lộc, vùng "rốn lũ" bên sông Vu Gia, từ sáng 27-10, nước đã tràn vào nhiều tuyến đường ở khu vực Ái Nghĩa. Do lượng nước từ các hồ thủy điện đổ về lớn, dâng nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng.

Ở Hội An, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh, Trần Phú đã bị ngập nặng, nhiều nơi nước ngập sâu hơn 1 m. Đến chiều và tối 27-10, nước tiếp tục dâng cao. Các khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam - nơi trũng thấp và nằm gần sông Thu Bồn chìm trong nước. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, một số hộ dân ở vùng trũng phải dùng ghe, thuyền nhỏ để di chuyển. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết từ sáng 27-10, phường Hội An đã huy động lực lượng dân quân, công an và đội trật tự đô thị để phong tỏa các tuyến đường qua An Hội nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Các lực lượng chức năng cũng đã được cắt cử để hỗ trợ người dân địa phương di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi các xã phường ở khu vực đồng bằng bị ngập nặng, tại các địa phương miền núi Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, gây ra sạt lở khắp nơi. Nhiều nhà cửa của người dân, đường sá, các công trình của Nhà nước đã bị hư hại nặng do sạt lở, giao thông bị chia cắt. Theo số liệu cập nhật của các thủy điện, trong ngày 27-10, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 luôn ở mức cao, buộc các thủy điện phải xả lũ xuống hạ du với lưu lượng lớn.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho biết từ ngày 25 đến 27-10, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã, cô lập nhiều nơi. Các tuyến đường như ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã, tuyến ĐH83... bị sạt lở nghiêm trọng, khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập. Xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn này, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu.

Tại xã Ba Vinh, địa phương đã chủ động sơ tán, di dời 61 hộ, 216 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát, thôn Ba Lang. Chính quyền xã Tây Trà Bồng, đã tổ chức di dời, sơ tán 80 hộ/132 khẩu tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương, Tre ở vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Ngoài ra, tại nhiều xã miền núi khác của Quảng Ngãi do mưa lớn kéo dài, khiến tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi. Hiện mực nước lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đang dâng cao, gây ngập úng, chia cắt rất nhiều khu vực…

Công điện khẩn Ngày 27-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở TP Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở TP Đà Nẵng. Cơ quan này đề nghị các Bộ, ngành và UBND các TP Huế, Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh. Khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó như với trận lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn. Chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi bảo đảm an toàn công trình và hạ du; triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm bốn tại chỗ"...



