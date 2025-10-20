Bão số 12 Fengshen diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 12 Fengshen diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 200 ngày 20-10 yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; cùng các Bộ, ngành liên quan.

Bão số 12 Fengshen gây lũ lớn ở miền Trung , Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh bão

Đây là cơn bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 12, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng, các cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 12 Fengshen

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại các đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp, ven sông, suối.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ, chủ động hướng dẫn di chuyển, neo đậu tại các khu vực bảo đảm an toàn (đặc biệt lưu ý tránh đứt neo, trôi tàu khi mưa lũ lớn); chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Dự báo nhiều tỉnh miền Trung mưa lớn kéo dài hết tháng 10, có nơi trên 900 mm

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trong 24 giờ tới bão số 12 Fengshen di chuyển theo hướng Tây Bắc, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 (khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa). Từ ngày mai 21-10 bão tương tác với không khí lạnh, có thể thay đổi cả hướng di chuyển và cường độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22 đến 26-10 khu vực Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 900 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 3.

Tin liên quan

Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

(NLĐO) - Trước dự báo mưa to do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã có chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó.

Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

(NLĐO) – Trước diễn biến phức tạp bão số 12, Quảng Ngãi lên phương án di dời khẩn cấp 61 hộ dân do xuất hiện vết nứt núi Gò Oát, dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

lũ quét dự báo bão số 12 bão Fengshen tin bão số 12 bão số 12 Fengshen bão Fengshen gây mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo