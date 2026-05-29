Barcelona gây sốc thị trường chuyển nhượng trước World Cup

Không còn là những lời đồn đại hay nguồn tin không chính thống, Barcelona gần như chắc chắn sẽ ký hợp đồng với ngôi sao chạy cánh tuyển Anh Anthony Gordon với giá 70 triệu euro, có thể tăng lên 80 triệu tùy vào thành tích thi đấu.



Theo lời mời của Giám đốc thể thao Deco, Anthony Gordon hiện đã có mặt ở thủ phủ xứ Catalan để tiến hành kiểm tra y tế. Nếu mọi việc suôn sẻ, thương vụ Gordon sẽ sớm được công bố chính thức trước khi ngôi sao này quay về hội quân cùng tuyển Anh lên đường dự World Cup.

Đội bóng của HLV Hansi Flick dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng với Gordon vì muốn tránh cảnh "đêm dài lắm mộng" từ sự cạnh tranh từ các CLB Ngoại hạng Anh cũng như Bayern Munich. HLV Flick cùng Giám đốc thể thao Deco đánh giá cao tốc độ, khả năng gây áp lực và sự đa năng của tuyển thủ Anh. Họ xem Gordon là phương án phù hợp để thay vai trò Marcus Rashford từng đảm nhiệm mùa vừa qua.

Gordon bắt đầu học bóng đá ở lò đào tạo Liverpool, trước khi chuyển sang Everton. Sau 11 năm gắn bó với Everton, anh chuyển sang Newcastle năm 2023 với giá 52 triệu euro. Trong khi đó, Rashford khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Man United và ghi 14 bàn cùng 14 kiến tạo sau 49 trận.

Đội chủ sân Camp Nou đang giữ quyền mua đứt tiền đạo người Anh với giá khoảng 30 triệu euro nhưng chắc chắn sẽ không ký hợp đồng dài hạn. Dù mức phí dành cho Gordon cao hơn nhiều, Barcelona vẫn tin vào tính khả thi của thương vụ, ít nhất cũng vì Gordon không đòi hỏi mức lương cao như Rashford, chưa kể sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn, giúp đội bóng phân bổ chi phí chuyển nhượng trong nhiều năm hơn.

Gordon vừa trải qua mùa giải hiệu quả nhất kể từ khi gia nhập Newcastle từ Everton hồi tháng 1-2023. Anh ghi 17 bàn và có năm kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 10 bàn tại Champions League. Ngoài vị trí chạy cánh sở trường, Gordon còn được sử dụng như trung phong ở một số trận.

Gordon cũng đã có 17 lần khoác áo tuyển Anh, ghi hai bàn và được điền tên vào danh sách dự World Cup 2026. Anh và Rashford cũng sẽ cạnh tranh vị trí chính thức bên cánh trái "Tam sư".

Tương lai của Gordon tại Newcastle đã bị đặt dấu hỏi từ cuối mùa giải. HLV Eddie Howe nhiều lần để cầu thủ này ngồi dự bị hoặc ngoài danh sách thi đấu, dù anh đã bình phục chấn thương hông. Trong sáu trận cuối cùng của Newcastle, Gordon không đá chính lần nào. Anh thậm chí chỉ được đăng ký dự bị mà không ra sân phút nào ở các trận gặp Brighton, Nottingham Forest, West Ham và Fulham.

Sự xuất hiện của Anthony Gordon có thể ít nhiều ảnh hưởng đến việc Barcelona đang theo đuổi Julian Alvarez. Ngôi sao của Atletico Madrid được xem như mảnh ghép quan trọng nhất cho cuộc tái thiết hàng công "La Blaugrana" sau kỷ nguyên Robert Lewandowski.

Atletico Madrid khẳng định chân sút người Argentina "không phải để bán", thậm chí, đội bóng này còn tỏ rõ sự khó chịu trước những tin đồn liên quan đến Barcelona và cho rằng đội bóng xứ Catalan đang tạo ra quá nhiều sức ép truyền thông quanh thương vụ này.

Dù vậy, Barcelona vẫn quyết tâm theo đuổi Alvarez. Sau thương vụ Gordon, đội chủ sân Camp Nou được cho là sẵn sàng chuẩn bị lời đề nghị vượt qua con số 100 triệu euro cho Atletico Madrid.

Đội bóng của Hansi Flick đang xây dựng hàng công hoàn toàn mới với Gordon đá lệch trái còn Alvarez được xem như người kế thừa vai trò trung phong. Gordon trẻ hơn, phù hợp hệ thống pressing của Flick và là lời giải cho bài toán tài chính lẫn tốc độ ở hai biên.

Nếu có thêm mũi nhọn Julian Alvarez, tham vọng thật sự của Barcelona về một hàng công gần như mới hoàn toàn cho mùa giải 2026-2027 sẽ trở thành hiện thực.