Barcelona tái lập kỷ lục 66 năm tại La Liga

Mùa giải hoàn hảo tại Camp Nou

Rạng sáng 18-5 (giờ Việt Nam), Barcelona bước vào trận sân nhà cuối cùng mùa này gặp Real Betis. Cú đúp của Raphinha và bàn thắng của Joao Cancelo giúp thầy trò HLV Hansi Flick giành chiến thắng thuyết phục 3-1, khép lại mùa giải hoàn hảo tại Camp Nou.

Barcelona (phải) không thể bị đánh bại trên sân nhà tại La Liga mùa này

Ở La Liga mùa này, Barcelona đã tái lập thành tích toàn thắng trên sân nhà sau 66 năm. Lần gần nhất "Gã khổng lồ xứ Catalan" đạt được sự tuyệt đối này tại Camp Nou là ở mùa giải 1959-1960. Dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Helenio Herrera, thế hệ của Luis Suárez Miramontes, cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, toàn thắng 15 trận sân nhà ở giải quốc nội 2 mùa liên tiếp (1958-1959 và 1959-1960).

Đáng chú ý, kể từ khi La Liga nâng số đội tham dự lên 20 CLB năm 1987, đoàn quân HLV Hansi Flick là tập thể đầu tiên đạt được cột mốc ấn tượng này.

Trước năm 2026, lần cuối cùng người hâm mộ Tây Ban Nha được chứng kiến thành tích này là Real Madrid ở mùa giải 1985-1986, thời điểm La Liga có 18 đội góp mặt.

Trận đấu cuối cùng của Robert Lewandowski

Mở rộng ra châu Âu, thành tích của Barcelona mới đây cũng tương đối hiếm gặp. Tính đến hiện tại, chỉ có 4 CLB thuộc 5 Giải VĐQG hàng đầu châu Âu (không tính Barcelona và Real Madrid) toàn thắng sân nhà trong một mùa giải.

Lewandowski xếp hạng 14 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Barcelona

Đó là Sunderland (1891-1892, giải có 14 đội), Sevilla (1956-1957, giải có 16 đội), Saint-Étienne (1974-1975) và Juventus (2013-2014) tại các giải đấu 20 đội. Trong khi đó, Bundesliga của Đức chưa từng có tiền lệ này dù CLB giàu thành tích nhất là Bayern Munich thường có phong độ rất cao. Mùa này, thầy trò HLV Vincent Kompany có 1 trận thua và 2 trận hòa tại Allianz Arena.

Trong một diễn biến liên quan, đây cũng là trận đấu cuối cùng của Robert Lewandowski tại Camp Nou. Chuyển đến Barcelona vào mùa hè năm 2022, chân sút người Ba Lan duy trì phong độ ổn định với 119 bàn sau 192 lần ra sân, góp công lớn vào 3 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 3 Siêu Cúp Tây Ban Nha của "Gã khổng lồ xứ Catalan".

Sau màn chạm trán Real Betis mới đây, đồng đội và ban huấn luyện Barcelona đã xếp hàng danh dự nhằm tri ân những đóng góp của tiền đạo sinh năm 1988. Anh sẽ cùng toàn đội hành quân đến sân của Valencia ở vòng đấu hạ màn La Liga cuối tuần này.



