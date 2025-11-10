Chuyến làm khách giàu cảm xúc đến sân Balaidos của Celta Vigo giúp Barcelona có được chiến thắng như mong đợi dù đối thủ thực sự khó nhằn, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trên sân khách ở các mặt trận, đồng thời chặn đứng mạch năm trận toàn thắng của đội chủ nhà Celta Vigo.



Alex Balde cứu thua cho Barcelona đầu trận

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao và Celta Vigo suýt có bàn mở tỉ số nếu hậu vệ Alejandro Balde không kịp cứu thua ngay trên vạch vôi cho Barcelona.

Tuy vậy, đến phút thứ 10, đội khách được hưởng phạt đền do một tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm của cầu thủ chủ nhà. Trên chấm 11m, Robert Lewandowski không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho đội khách.

"Lão tướng" Lewandowski trở lại và tỏa sáng

Bàn thua sớm buộc Celta phải đẩy cao sức tấn công mạnh mẽ. Từ một pha phản công sắc lẹm, Sergio Carreira tung cú sút quyết đoán đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ sau đó vài chục giây! Nhịp độ trận đấu trở nên cởi mở, với thế trận đôi công liên tục.

Marcus Rashford trao cơ hội cho Lewandowski nâng tỉ số lên 2-1

Celta tiếp tục gây nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái, đặc biệt qua Ferran Jutgla và Borja Iglesias. Dù vậy, đến cuối hiệp một, Barcelona thêm một lần nữa vượt lên.

Từ quả tạt lượn vào đầy ý đồ của Marcus Rashford, Lewandowski di chuyển thông minh và dứt điểm tinh tế ghi bàn thứ hai phút 37.

Niềm vui của đội khách kéo dài không lâu, khi Jutglà kiến tạo để Iglesias bắt vôlê đẹp mắt, bóng đội tung nóc lưới Szczęsny, gỡ hòa 2-2.

Lamine Yamal đưa Barcelona vượt lên trước giờ nghỉ

"Kịch bản" nghẹt thở của hiệp một vẫn chưa kết thúc: Ở phút bù giờ, Lamine Yamal tận dụng cơ hội tốt trong vòng cấm để tung cú sút chéo góc, nâng tỉ số lên 3-2 cho Barcelona trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Barcelona kiểm soát thế trận hoàn toàn, ép Celta lùi sâu phòng ngự số đông trước vòng cấm. Suốt hơn 20 phút, đội chủ nhà hầu như không thể lên bóng.

Phút 72, từ quả phạt góc của Rashford, Lewandowski đánh đầu chuẩn xác vào góc xa, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-2.

Barcelona thắng đậm chủ nhà Celta Vigo 4-2

Những phút cuối, Celta nỗ lực vùng lên nhưng không đủ sắc bén để đánh bại thủ thành Szczęsny. Frenkie de Jong bị truất quyền thi đấu (2 thẻ vàng) ở thời gian bù giờ chỉ khiến niềm vui của Barcelona giảm đi đôi chút, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Chiến thắng giúp Barcelona tận dụng triệt để cú sẩy chân của Real Madrid trước đó, thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ ở ngôi đầu bảng chỉ còn 3 điểm.

Trong khi đó, dù đang có phong độ tốt thời gian gần đây, Celta vẫn chỉ đứng thứ 13 và cần nhanh chóng ổn định lại tâm lý để tránh trượt dài.