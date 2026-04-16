Thể thao

Barcelona thất trận vì non nớt

Đ.Linh

Hai năm liên tiếp phải dừng chân từ giai đoạn knock-out, Barcelona rõ ràng còn thiếu nhiều tố chất để có thể gặt hái thành công ở đấu trường châu Âu.

Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần năng lượng và kỹ thuật. Khi bước vào những trận cầu mang tính sống còn, yếu tố kinh nghiệm trở nên vô cùng quan trọng. Đó là điều Barcelona còn thiếu và họ phải trả giá cho sự non nớt của chính mình.

Chiến thắng cao nhất tại Champions League vẫn chưa đến với đoàn quân trẻ trung, tài năng và đầy tham vọng Barcelona. Sau khi bị Inter Milan đánh bại ở bán kết Champions League mùa 2025, đội bóng xứ Catalunya năm nay thậm chí còn dừng bước sớm hơn, chỉ ngay sau giai đoạn tứ kết, khép lại hành trình chinh phục với nhiều điều tiếc nuối.

Hai năm, hai "kịch bản" khác nhau nhưng cùng chung một đoạn kết không như mong đợi đã phản ánh rõ thực trạng của Barcelona, một tập thể giàu tiềm năng, tràn ngập những tên tuổi hứa hẹn trong tương lai và vì thế, còn rất non kinh nghiệm, vô cùng thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Không thể phủ nhận Barcelona đang đi đúng hướng trong công cuộc tái thiết ở thời kỳ "hậu Messi". Những gương mặt trẻ như Lamine Yamal, Pedri hay Gavi mang đến sức sống mới, sự nhiệt huyết và tính đột biến trong lối chơi. Họ giúp đội bóng duy trì phong cách kiểm soát bóng đặc trưng, thậm chí còn tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ khiến đối thủ gặp khó khăn.

Barcelona thất trận vì non nớt - Ảnh 1.

Barcelona cần những cú vấp để trưởng thành trong tương lai. (Ảnh: UEFA)

Ở hai phen chạm trán Inter Milan mùa trước, Barcelona "lép vế" trước sự già dặn, tổ chức chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội của đại diện Serie A. Một năm sau, khi đối đầu đồng hương Atletico Madrid, kịch bản tương tự lặp lại. Đội bóng của Diego Simeone không cần chơi quá hoa mỹ, nhưng luôn biết cách khiến đối thủ mắc sai lầm rồi trừng phạt bằng sự lạnh lùng đặc trưng.

Barcelona không hẳn chơi tệ ở những thất bại đó, thậm chí còn giành chiến thắng khi tái đấu với Atletico Madrid. Họ kiểm soát thế trận, tạo ra vô vàn cơ hội và thể hiện được bản sắc, song ở những khoảnh khắc then chốt, sự non nớt đã bộc lộ. Một đường chuyền thiếu chính xác, một tình huống phòng ngự mất tập trung hay một pha dứt điểm vội vàng - tất cả đều có thể định đoạt số phận trận đấu, đặc biệt khi đối thủ là những đội bóng dày dạn kinh nghiệm.

Barcelona đang ở giai đoạn chuyển giao. Những thất bại trước Inter Milan và Atletico Madrid có thể khiến hành trình hiện tại trở nên dang dở, nhưng đồng thời cũng là chất liệu để xây dựng một tương lai vững chắc hơn, miễn là Barcelona không được đi chệch hướng. 

Barcelona đại thắng derby Catalan, áp sát ngôi vô địch La Liga

(NLĐO) - Barcelona dễ dàng đánh bại Espanyol 4-1 tại Camp Nou, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 9 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga.

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League

(NLĐO) – Đánh bại Atletico Madrid trên sân khách, Barcelona vẫn cay đắng dừng bước tại tứ kết Champions League khi thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận.

Hy vọng lội ngược dòng của Barcelona trước Atletico Madrid

(NLĐO) - Nhiều cầu thủ Barcelona đang có phong độ cao, nhưng Metropolitano chưa từng là thử thách dễ dàng với đội bóng xứ Catalan.

