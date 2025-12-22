HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) - Raphinha và Lamine Yamal tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0 trên sân của Villarreal, khép lại năm 2025 với ngôi đầu La Liga.

Barcelona tiếp tục duy trì mạch trận hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trên sân Villarreal, giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường và trở thành nhà vô địch La Liga trước kỳ nghỉ đông.

Trận đấu tại sân Ceramica bắt đầu với tốc độ rất cao. Villarreal suýt nữa đã tận dụng được cơ hội từ tình huống đá phạt góc sớm nhưng đội khách Barcelona nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Ayoze Pérez của Villarreal có thêm hai lần thử thách hàng thủ Barça sau những sai lầm của Gerard Martín và Pau Cubarsí song đều không thành công.

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga - Ảnh 1.

Barcelona lúng túng với sức tấn công của Villarreal đầu trận

Bị FIFA bỏ qua khi công bố "Đội hình tiêu biểu năm 2025", Raphinha không lấy đó làm buồn với những gì đã làm trong màu áo Barcelona năm qua, và ở cả trận này. Cầu thủ chạy cánh người Brazil tỏa sáng với bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền ngay phút 12, sau khi bị Santi Comesaña phạm lỗi. Đây là pha lập công thứ tư từ chấm 11 m của Raphinha tại Barcelona và nâng tổng số bàn thắng mùa này của anh lên con số 7, tất cả tại La Liga trong 11 lần ra sân.

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga - Ảnh 2.

Raphinha bùng nổ trở lại sau khi bình phục chấn thương

Raphinha còn suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó với cú sút căng từ ngoài vòng cấm trúng xà ngang. Anh di chuyển linh hoạt từ cánh trái vào trung lộ, phối hợp nhịp nhàng với Lamine Yamal, tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Villarreal.

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga - Ảnh 3.

Những pha đá rát của chủ nhà không làm Barcelona nao núng

Trận đấu càng trở nên thuận lợi cho Barcelona khi Renato Veiga của Villarreal nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Lamine Yamal phút 39. Dù "sống sót" qua pha bóng nguy hiểm, chân sút 18 tuổi của Barcelona vẫn bị khán giả Villarreal la ó mỗi lần chạm bóng, như thể là thủ phạm thay vì nạn nhân.

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga - Ảnh 4.

Lamine HYamal đáp trả áp lực bằng bàn ấn định tỉ số 2-0

Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán đài, Yamal đã đáp trả bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 phút 63. Chân sút trẻ khéo léo đẩy bóng qua hai chân Rafa Marin và thực hiện màn ăn mừng đặc trưng, đáp trả những tiếng huýt sáo.

Ngoài hàng công rực sáng, thủ môn Joan Garcia đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Barcelona với nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là pha ngăn cản Tajon Buchanan và các tình huống nguy hiểm từ Rafa Marin, Mikautadze và Sergi Cardona. HLV Hansi Flick nhấn mạnh Garcia đang chứng minh vị thế thủ môn số 1 của Barcelona, góp phần củng cố hàng thủ và sự ổn định tổng thể của đội.

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga - Ảnh 5.

Người hâm mộ chờ chứng kiến "khẩu súng hai nòng" Raphinha - Yamal trở lại

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi 7 trận thắng trên mọi đấu trường, duy trì sự vượt trội ở La Liga và khẳng định sức mạnh tập thể, trong đó Raphinha, Yamal và Joan Garcia là những nhân tố nổi bật nhất.


Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu La Liga

Barcelona ngược dòng hạ Atlético, vững ngôi đầu La Liga

(NLĐO) - Ở trận đấu sớm vòng 19, Barcelona khẳng định sức mạnh khi đánh bại Atletico Madrid 3-1 tại sân Nou Camp, gia tăng cách biệt điểm số ở ngôi đầu bảng.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục

(NLĐO) - Ác mộng ập đến với Barcelona chỉ vài ngày sau thất bại não nề tại Champions League khi nhà đương kim vô địch La Liga thua thảm dưới tay Sevilla.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) – Sociedad thi đấu ngoan cường, thậm chí dẫn bàn trước khi chủ nhà Barcelona bùng nổ để giật lấy chiến thắng cùng ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

