Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga

Barcelona tiếp tục duy trì mạch trận hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trên sân Villarreal, giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường và trở thành nhà vô địch La Liga trước kỳ nghỉ đông.



Trận đấu tại sân Ceramica bắt đầu với tốc độ rất cao. Villarreal suýt nữa đã tận dụng được cơ hội từ tình huống đá phạt góc sớm nhưng đội khách Barcelona nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Ayoze Pérez của Villarreal có thêm hai lần thử thách hàng thủ Barça sau những sai lầm của Gerard Martín và Pau Cubarsí song đều không thành công.

Barcelona lúng túng với sức tấn công của Villarreal đầu trận

Bị FIFA bỏ qua khi công bố "Đội hình tiêu biểu năm 2025", Raphinha không lấy đó làm buồn với những gì đã làm trong màu áo Barcelona năm qua, và ở cả trận này. Cầu thủ chạy cánh người Brazil tỏa sáng với bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền ngay phút 12, sau khi bị Santi Comesaña phạm lỗi. Đây là pha lập công thứ tư từ chấm 11 m của Raphinha tại Barcelona và nâng tổng số bàn thắng mùa này của anh lên con số 7, tất cả tại La Liga trong 11 lần ra sân.

Raphinha bùng nổ trở lại sau khi bình phục chấn thương

Raphinha còn suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó với cú sút căng từ ngoài vòng cấm trúng xà ngang. Anh di chuyển linh hoạt từ cánh trái vào trung lộ, phối hợp nhịp nhàng với Lamine Yamal, tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Villarreal.

Những pha đá rát của chủ nhà không làm Barcelona nao núng

Trận đấu càng trở nên thuận lợi cho Barcelona khi Renato Veiga của Villarreal nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Lamine Yamal phút 39. Dù "sống sót" qua pha bóng nguy hiểm, chân sút 18 tuổi của Barcelona vẫn bị khán giả Villarreal la ó mỗi lần chạm bóng, như thể là thủ phạm thay vì nạn nhân.

Lamine HYamal đáp trả áp lực bằng bàn ấn định tỉ số 2-0

Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán đài, Yamal đã đáp trả bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 phút 63. Chân sút trẻ khéo léo đẩy bóng qua hai chân Rafa Marin và thực hiện màn ăn mừng đặc trưng, đáp trả những tiếng huýt sáo.

Ngoài hàng công rực sáng, thủ môn Joan Garcia đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Barcelona với nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là pha ngăn cản Tajon Buchanan và các tình huống nguy hiểm từ Rafa Marin, Mikautadze và Sergi Cardona. HLV Hansi Flick nhấn mạnh Garcia đang chứng minh vị thế thủ môn số 1 của Barcelona, góp phần củng cố hàng thủ và sự ổn định tổng thể của đội.

Người hâm mộ chờ chứng kiến "khẩu súng hai nòng" Raphinha - Yamal trở lại

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi 7 trận thắng trên mọi đấu trường, duy trì sự vượt trội ở La Liga và khẳng định sức mạnh tập thể, trong đó Raphinha, Yamal và Joan Garcia là những nhân tố nổi bật nhất.



