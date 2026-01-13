Bản lĩnh và đẳng cấp Barcelona

Thất bại 2-3 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 (rạng sáng 12-1, giờ Việt Nam) không chỉ khiến Real Madrid trắng tay tại Ả Rập Saudi mà còn khắc họa rõ nét sự thất thế ngày càng lớn của họ trước đại kình địch. Hai mùa giải liên tiếp, đội bóng Hoàng gia đều thua ở những trận cầu có từ 5 bàn thắng trở lên trước Barcelona.

Khả năng áp đặt lối chơi

Ở chung kết Siêu cúp 2025, Real Madrid thua với tỉ số 2-5 khi họ gần như vỡ trận ngay trong hiệp một với Raphinha ghi cú đúp trong chiến thắng vượt trội của Barcelona. Một năm sau, "kịch bản" có phần bớt dữ dội về tỉ số nhưng không khác nhiều về bản chất. Barcelona tiếp tục kiểm soát thế trận, ghi bàn ở những thời điểm quyết định và khiến Real Madrid phải nhận thất bại.

Bản lĩnh và đẳng cấp mang đến danh hiệu đầu mùa cho Barcelona. (Ảnh: BARCELONA FC)

Nhìn rộng ra, 2 trận chung kết Siêu cúp chỉ là phần nổi của một xu hướng đáng chú ý. Barcelona đã thắng 6 trong 7 trận "siêu kinh điển" gần nhất, con số đủ để phản ánh sự thay đổi đáng kể về cán cân quyền lực. Nếu trước đây cuộc chiến thường được quyết định bởi các khoảnh khắc thiên tài cá nhân thì hiện tại, Barcelona chiến thắng bằng tính hệ thống, sự gắn kết và khả năng áp đặt lối chơi.

Những con người biết tỏa sáng

Ở chiều ngược lại, Real Madrid bước vào trận chung kết 2026 với lực lượng không thể sánh bằng Barcelona. Nhiều trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất, đội hình thiếu cân bằng và các phương án chiến thuật còn mang tính chắp vá. Kylian Mbappé chỉ vào sân từ ghế dự bị ở cuối trận và vì thế không thể trở thành trung tâm của thế trận.

Chỉ khoảng 15 phút thi đấu, Mbappé dù vậy vẫn khiến đối thủ phải nhận thẻ đỏ và góp phần tạo ra tình huống nguy hiểm cuối trận. Ngay cả khi chưa có được trạng thái tốt nhất, Mbappé vẫn là cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện. Tương lai của Real Madrid vì thế vẫn phải gắn chặt với ngôi sao người Pháp trong bối cảnh HLV Xabi Alonso còn rất nhiều việc phải làm trong quá trình tái cấu trúc đội bóng. Vấn đề nằm ở chỗ, Real Madrid cần xây dựng một tập thể đủ mạnh để Mbappé không phải gánh đội trong thế đơn độc.

Trái ngược với Real Madrid, Barcelona đang hưởng lợi từ một tập thể vận hành trơn tru, trong đó Raphinha nổi lên như nhân tố đặc biệt. Tiền đạo người Brazil 2 năm liên tiếp được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, điều hiếm thấy ở một giải đấu cúp.

Trong một mùa giải hứa hẹn nhiều thành công của Barcelona, Raphinha tiếp tục là minh chứng cho triết lý: Chiến thắng bền vững đến từ hiệu quả, sự ổn định và những con người biết tỏa sáng khi đội bóng cần nhất.