HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tài xế xe công nghệ bị đánh gục giữa phố, công an vào cuộc điều tra

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một tài xế xe công nghệ tại Đà Nẵng bị hành hung đến bất tỉnh, vụ việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Chiều 3-11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) đang vào cuộc xác minh phản ánh vụ một tài xế xe công nghệ bị nhóm người hành hung, phải nhập viện cấp cứu, xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan công an đang mời những người liên quan đến làm việc, lấy lời khai để xử lý theo đúng quy trình.

Công an vào cuộc điều tra vụ tài xế xe công nghệ bị hành hung bất tỉnh trên vỉa hè - Ảnh 1.

Tài xế xe công nghệ bị đánh bất tỉnh, nằm trên vỉa hè

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê), xung quanh có nhiều vết máu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc, cho rằng nhóm người liên quan có hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc, anh H.N.N. (31 tuổi, quê TP Huế) – tài xế xe công nghệ bị hành hung – cho biết chiều 2-11, anh nhận cuốc chở khách trên đường Ngô Nhân Tịnh.

Khi đến trước số nhà 61, phát hiện 2 ô tô đỗ chéo nhau hai bên, chiếm gần hết lòng đường khiến xe không thể di chuyển, anh hạ kính hỏi nhóm người đang ngồi nhậu gần đó xem có ai là chủ xe để lùi giúp. “10 phút sau, một người trong bàn nhậu, được cho là chủ xe, đứng dậy nói tôi quay đầu đi đường khác đón khách, không chịu lùi xe và còn thách thức gọi cơ quan chức năng.

Hai bên xảy ra cãi vã, người này lao tới đấm tôi, rồi một người khác trong nhóm tiếp tục tát vào mặt. Lúc đó, một người trong nhóm đã đến can ngăn” - anh N. kể.

Theo anh N., khi vừa mở cửa bước xuống xe, anh bị 3 - 4 người trong nhóm lao tới giật điện thoại, ném đi và đánh liên tiếp trong hơn 10 phút.

“Lúc đó có người dân chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Tôi cố chạy đến trước một nhà dân gần đó để gọi điện báo công an, rồi choáng và ngất do mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở Bệnh viện Đà Nẵng” - nạn nhân nhớ lại.

Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, anh N. bị đa chấn thương vùng mặt, gãy chóp mũi và hốc mũi, mắt trái sưng húp, không thể mở, nhiều vị trí khác trên cơ thể bị bầm tím.

Dự kiến anh sẽ được phẫu thuật trong ngày 4-11. Chiều 3-11, Công an phường An Khê đã đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân. Anh N. cũng đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý nhóm đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghi tấn công tài xế taxi cướp tài sản

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghi tấn công tài xế taxi cướp tài sản

(NLĐO) - Một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, nghi ra tay tấn công tài xế taxi để cướp tài sản.

Tạm giữ tài xế xe Ford Ranger tông taxi và hành hung người dân

(NLĐO) - Phan Duy Tân lái xe bán tải ngược chiều, tông liên tiếp vào taxi, hành hung người dân rồi bỏ chạy, khiến người dân Quảng Trị bức xúc.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang

(NLĐO)- Người đánh tới tấp tài xế taxi công nghệ giữa đường phố Nha Trang bị tạm giữ hình sự để làm rõ 3 hành vi vi phạm

mạng xã hội nhập viện cấp cứu công an phường tài xế công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo