Hơn 5.000 người Quảng Trị cùng cả nước đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Hơn 5.000 cán bộ và người dân tập trung tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Sáng 16-8, tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, hơn 5.000 cán bộ và người dân đã tham gia lễ phát động hoạt động đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước".

Sự kiện diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, hơn 3.300 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân.

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức tại điểm cầu trung tâm hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong toàn dân. Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao mà còn kết nối triệu trái tim mọi thế hệ, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Từ ngày 25-7 đến 16-8, hàng trăm nghìn người dân đã đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, mỗi bước đi được ghi nhận là một "bước xanh", góp phần giảm phát thải khí carbon và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu tại chương trình

Tại Quảng Trị, đông đảo người dân mặc áo đỏ sao vàng tập trung tại Quảng trường Bảo Ninh, cùng theo dõi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ tại các địa phương. Sự kiện cũng thể hiện vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác đảm bảo an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: "Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang giá trị văn hóa, xã hội và chính trị. Đây là dịp để người dân Quảng Trị thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và niềm tin vào tương lai đất nước."

Hoạt động đi bộ còn gắn với các mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển xanh và bền vững - định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Trị.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước' là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp, nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường." Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: "Công an nhân dân tiên phong vận động và tham gia chương trình, với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế."



