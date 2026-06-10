Bắt 3 cựu cán bộ Chi cục Thuế

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương (thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Phạm Văn Viết. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Thị Ngân (SN 1972), Phạm Văn Viết (SN 1968) và Nguyễn Quốc Trinh (SN 1968), cả 3 cùng trú tại phường Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí, Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Văn Viết là thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).

Các sai phạm của nhóm đối tượng đã gây thiệt hại tài sản lớn của Nhà nước.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.