Một cán bộ Ban quản lý dự án phường bị khởi tố

Ngày 20-5, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1982, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng), là cán bộ Ban quản lý Dự án phường Thiên Hương.

Ông Hùng mới được điều chuyển về Ban quản lý Dự án phường Thiên Hương thời gian gần đây. Trước đó, ông Hùng là cán bộ thuộc Ban quản lý Dự án phường Hồng Bàng.

Theo thông tin ban đầu, tuy không có chức năng, thẩm quyền và không được cơ quan tổ chức nào giao nhiệm vụ, nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra thông tin gian dối là mình có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cho anh Đ.N.B. (SN 1982, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) tin là thật.

Tin tưởng, anh Đ.N.B. đã chuyển cho Nguyễn Mạnh Hùng 2,3 tỉ đồng để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền này, Hùng đã chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Căn cứ những dấu hiệu vi phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.