Pháp luật

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, Bùi Quang Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ngày 15-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua dự án tiền ảo WorldMall.app.

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Bùi Quang Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Bộ Công an, khoảng tháng 3, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi) và Lê Văn Thành (37 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm "WorldMall.app" với đồng tiền ảo WM.

Để mở rộng hệ thống, các bị can câu kết cùng Nguyễn Thành Phước (46 tuổi, trú tại Long Biên, TP Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) và nhiều người khác tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư. Các bị can dựng lên hình ảnh dự án có đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao 8-21%/năm để tạo lòng tin.

Cảnh sát xác định chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho bị hại

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo, đầu tư tiền ảo với lãi suất cao để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Tin liên quan

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng

(NLĐO) - Với chiêu “đáo hạn ngân hàng”, Lê Ngọc Trung chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng rồi bỏ trốn, hiện bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo người già do Trần Quang Đạo (ở TP HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

tiền ảo lừa đảo tiền ảo WM nhà đầu tư
