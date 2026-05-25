Bắt chủ quán bar Revo ở Vũng Tàu

Ngày 25-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ (SN 1991; ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) và Mai Quý Dương (SN 1972; ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh. Các đối tượng bị khởi tố về cùng tội "Trốn thuế".

Từ trái qua: Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh

Trước đó, Công an TPHCM đã triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar Revo (phường Vũng Tàu), truy xét và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không dừng lại ở đó, thực hiện lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC03 đã chủ động đi sâu điều tra toàn diện hoạt động tài chính của tụ điểm này.

Qua đối chiếu số liệu kê khai, công an đã làm rõ thủ đoạn trốn thuế tinh vi của các đối tượng. Cụ thể, quán bar Revo thuộc pháp nhân Công ty Mai Group do Đặng Tuấn Vũ thực tế quản lý, điều hành. Để né tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ thuê Mai Quý Dương đứng tên đại diện pháp luật và thuê Lê Ngọc Anh làm kế toán để kê khai, báo cáo thuế.

Kết quả điều tra cho thấy trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của quán bar Revo lên đến trên 41 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền trên 6 tỉ đồng.

Số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỉ đồng. Bước đầu xác định công ty đã trốn thuế với số tiền hơn 2,9 tỉ đồng.