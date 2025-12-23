HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Công an trả lời về yêu cầu giám định lại đối với tài xế

Ca Linh

(NLĐO) - Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định quá trình trưng cầu giám định đối với tài xế trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong là đúng quy định.

Vừa qua, bà N.T.H, mẹ ruột em N.N.B.Tr. (nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện trưng cầu giám định lại khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của bị can N.V.B.T. (tài xế gây tai nạn) tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) để sớm khởi tố bị can và xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định. 

Ngày 23-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản trả lời bà H..

Theo văn bản này, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra trưng cầu Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ (Bộ Y tế) giám định pháp y tâm thần đối với bị can T. là đúng quy định.

Khi có kết quả giám định, cơ quan cảnh sát điều tra thông báo nội dung kết luận giám định gửi đến bà H. và các luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Tr.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Công an trả lời yêu cầu giám định lại tài xế - Ảnh 1.

Bà N.T.H. đã có đơn kiến nghị trưng cầu giám định lại đối với tài xế gây tai nạn làm con bà tử vong.

Ngày 6-10, luật sư T.T.T.Th., là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Tr. có đơn yêu cầu giám định lại đối với bị can T. tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Qua xem xét đơn yêu cầu giám định lại của luật sư, xét thấy cơ quan thực hiện giám định pháp y tâm thần đối với bị can T. là Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ và các quy định của pháp luật thì không có căn cứ giám định lại.

Đồng thời, ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời luật sư Th. đến nơi ở của bị can T. trực tiếp gặp, tiếp xúc, xem xét tình trạng bệnh tật của bị can và có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

Sau khi xác minh trực tiếp bệnh tật của bị can, luật sư ghi nhận vào biên bản làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu điều trị bệnh cho bị can T. theo quy định pháp luật.

Ngày 29-10, cơ quan cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị VKSND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can T. Sau đó, VKSND Khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long ra quyết định về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho bị can T.

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ", xảy ra ngày 4-9-2024. Hiện vụ án tạm đình chỉ điều tra và đang thực hiện chữa bệnh cho bị can T.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra nhận được thông báo kết quả chữa bệnh của bị can T., xác định bị can đã khỏi bệnh hoặc có đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh của tài xế T. để xử lý theo quy định.

