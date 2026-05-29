HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt, di lý đối tượng có 2 lệnh truy nã trốn sang Campuchia

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ, di lý một thanh niên đang có 2 lệnh truy nã trốn sang Capuchia bị trục xuất về nước để xử lý theo quy định

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Ngô Văn Đại (SN 1995, ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt, di lý đối tượng có 2 lệnh truy nã từ Campuchia - Ảnh 1.

Đối tượng có 2 lệnh truy nã Ngô Văn Đại bị bắt giữ, di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 27-5, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất. Trong số này có 10 công dân quê Thanh Hóa.

Qua rà soát, xác minh nhân thân các trường hợp liên quan, công an phát hiện Ngô Văn Đại là đối tượng đang bị truy nã với 2 quyết định truy nã về các tội "Cướp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, sau khi gây án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025, Ngô Văn Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm cách vượt biên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch nhằm lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện, Ngô Văn Đại đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Từ tin báo của người dân TPHCM, đối tượng truy nã ở Cần Thơ bị bắt

Từ tin báo của người dân TPHCM, đối tượng truy nã ở Cần Thơ bị bắt

(NLĐO) - Đối tượng truy nã Lê Minh Hùng bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ sau tin báo của một người dân sống và làm việc tại TPHCM.

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng đang bị truy nã

(NLĐO)- Công an phường Thanh Điền phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn trên địa bàn

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tham gia tổ chức lừa đảo bên Campuchia

(NLĐO)- Phạm Văn Chung, một đối tượng truy nã quốc tế trốn sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ

tỉnh Thanh Hóa phòng cảnh sát hình sự truy nã đối tượng truy nã trục xuất về nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo