Pháp luật

Bắt đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm của Interpol

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang tìm cách vượt biên sang Lào, đối tượng có lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) đã bị Công an Ninh Bình phối hợp bắt giữ

Ngày 26-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Bắt đối tượng có lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế INTERPOL - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã quốc tế Nghiêm Trí Thức. Ảnh: Công an Ninh Bình

Đối tượng bị truy nã quốc tế là Nghiêm Trí Thức (SN 1995, ngụ tổ dân phố Đông, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình). Ngày 25-5, khi đối tượng đang lẩn trốn lại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tìm cách vượt biên sang nước Lào thì bị lực lượng công an, biên phòng phối hợp bắt giữ.

Nghiêm Trí Thức là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang bị truy nã theo quyết định truy nã về về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 2, Điều 170, Bộ Luật Hình sự và lệnh truy nã quốc tế của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.

Hiện, Nghiêm Trí Thức đã được di lý về Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định.

Kiểm tra một khách sạn, Công an phường Tân Hưng phát hiện đối tượng trốn truy nã

