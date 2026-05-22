Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tham gia tổ chức lừa đảo bên Campuchia

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phạm Văn Chung, một đối tượng truy nã quốc tế trốn sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ

Ngày 22-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung (SN 1999, ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tham gia tổ chức lừa đảo bên Campuchia - Ảnh 1.

Phạm Văn Chung, đối tượng truy nã quốc tế, tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phạm Văn Chung trước đó đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũ. Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương, sang Campuchia và tham gia vào các tổ chức, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũ đã ra quyết định truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Gần đây, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện Chung đã quay trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

