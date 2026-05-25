Từ tin báo của người dân TPHCM, đối tượng truy nã ở Cần Thơ bị bắt

Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã di lý đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1988; ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) từ TPHCM về Cần Thơ để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 25-7-2025, Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Hùng về các tội danh nói trên.

Vào chiều 24-5-2026, một người đàn ông đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống Lê Minh Hùng có mặt tại tòa nhà BS15 (phường Long Bình, TPHCM). Người này đã thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã xác minh, phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ Hùng và di lý về TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.