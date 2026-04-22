Công an Gia Lai truy tìm kẻ đột nhập nhà dân cướp vàng và điện thoại

Ngày 22-4, Công an phường An Bình, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng bịt khẩu trang đột nhập vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 19-4, một nam thanh niên mặc đồ đen, bịt khẩu trang, đội mũ đen đã đột nhập vào nhà bà T. (trú phường An Bình) khi bà đang ngủ một mình.

Phát hiện người lạ, bà T. hoảng hốt la hét thì bị đối tượng áp sát, giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại đang mang theo. Nạn nhân đã chống cự, cố gắng khống chế nhưng không thành, đối tượng sau đó vùng chạy thoát thân.

Công an địa phương đã phát đi thông báo đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có đặc điểm nghi vấn thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để gây án.