Công an Gia Lai truy tìm kẻ đột nhập nhà dân cướp vàng và điện thoại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Gia Lai truy tìm kẻ đột nhập nhà dân cướp vàng và điện thoại

Đức Anh

(NLĐO)- Rạng sáng 22-4, một đối tượng đột nhập nhà dân ở Gia Lai, táo tợn cướp dây chuyền vàng và điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngày 22-4, Công an phường An Bình, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Đối tượng bịt khẩu trang đột nhập vào nhà dân cướp giật vàng và điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 19-4, một nam thanh niên mặc đồ đen, bịt khẩu trang, đội mũ đen đã đột nhập vào nhà bà T. (trú phường An Bình) khi bà đang ngủ một mình.

Phát hiện người lạ, bà T. hoảng hốt la hét thì bị đối tượng áp sát, giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng cùng chiếc điện thoại đang mang theo. Nạn nhân đã chống cự, cố gắng khống chế nhưng không thành, đối tượng sau đó vùng chạy thoát thân.

Công an địa phương đã phát đi thông báo đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có đặc điểm nghi vấn thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để gây án.

Tin liên quan

Táo tợn dùng xe bán tải vào xưởng trộm gỗ ở Gia Lai

(NLĐO) – Một nhóm đối tượng đã táo tợn sử dụng xe bán tải để vào xưởng trộm gỗ rồi nhanh chóng rời khỏi địa phương nhằm tránh bị phát hiện.

Khởi tố, tạm giam đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

(NLĐO) - Đối tượng Nguyễn Văn Ý bị khởi tố, tạm giam sau khi hành hung người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, gây bức xúc dư luận.

Báo cáo ban đầu vụ án mạng tại Gia Lai

(NLĐO) – Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc gặp gỡ, một nam thanh niên đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

lực lượng chức năng cướp giật tài sản nam thanh niên cơ quan công an công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo