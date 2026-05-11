Đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung, kẻ trộm lấy dây chuyền vàng trên tượng Phật

Ngày 11-5, Công an phường Long Nguyên cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung.

Công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Trọng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30-4, ông N.N.T. (68 tuổi, ngụ phường Long Nguyên) đến miếu để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá.

Kiểm tra bên trong chánh điện, ông phát hiện nhiều tài sản bằng đồng đã bị lấy mất, gồm 1 lư hương, 2 chân đèn, 8 thanh đao và 1 bộ ấm chén gồm 6 ly đồng.

Công an trao trả lại tài sản cho miếu: Ảnh: Công an

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Nguyên nhanh chóng vào cuộc truy xét. Qua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận là người thực hiện vụ trộm tại miếu, sau đó mang số tài sản lấy được bán cho một tiệm đồ cũ ở phường Thủ Dầu Một.

Ngoài số tài sản trên, đối tượng còn khai đã lấy một sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng 1 lượng vàng, được đeo trên tượng Phật trong miếu.

Cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.