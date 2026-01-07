Thông tin nổi bật TPHCM ngày 7-1: Bất động sản xác lập kỷ lục mới; truy nã 1 Chủ tịch HĐQT

Tổ chức thi tuyển kiến trúc nút giao Gò Công

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định liên quan tới thi tuyển "Phương án kiến trúc nút giao thông Gò Công" thuộc dự án hoàn chỉnh nút giao và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-khoi-dong-thi-tuyen-kien-truc-nut-giao-go-cong-196260107115621906.htm

Nút giao thông Gò Công dự kiến ở khu vực đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước)

Thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Hội nghị đã bàn và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-thong-nhat-chu-truong-lam-duong-vuot-bien-can-gio-196260107101144588.htm

Thanh niên chạy xe bốc đầu bị tịch thu phương tiện

Ngày 7-1, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thanh-nien-chay-xe-boc-dau-o-tphcm-da-bi-tich-thu-phuong-tien-19626010715312649.htm

Đội CSGT Hàng Xanh làm việc với thanh niên bốc đầu xe

Công an truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Theo hồ sơ, Trần Văn Quý (SN 1981, ngụ Lô C1 Chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TPHCM), là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố người này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-truy-na-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-sam-group-196260107112138761.htm

Bất động sản Hà Nội và TPHCM xác lập kỷ lục mới

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong quý IV/2025, tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TPHCM đạt hơn 66.000 căn, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bat-dong-san-ha-noi-va-tphcm-xac-lap-ky-luc-moi-196260107135919432.htm

Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng dự kiến vận hành quý I-2026

Theo UBND TPHCM, sau khi hoàn tất việc rà soát, xử lý các vướng mắc, dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng được tái khởi động, dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào vận hành trong quý I năm nay.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-du-an-chong-ngap-gan-10000-ti-dong-du-kien-van-hanh-quy-i-2026-196260107114017731.htm