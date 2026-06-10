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Pháp luật

Bắt đối tượng đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản trị giá hơn 3 tỉ đồng

Uyên Châu

(NLĐO)-Bước đầu, đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tiến hành trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ

Ngày 10-6, Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Trương (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt "nóng" kẻ đột nhập tiệm vàng, thu giữ tài sản hơn 3 tỉ đồng

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9-6, Công an xã Hưng Thịnh tiếp nhận tin báo của anh Vũ Ngọc Thạch (32 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh), chủ tiệm vàng bạc đá quý về việc tiệm vàng tại Quốc lộ 1A, ấp Lộc Hòa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. 

Tại đây, công an phối hợp cùng gia đình bị hại và quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt, khống chế thành công đối tượng Nguyễn Hồng Trương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản gồm vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng kim loại màu vàng và màu trắng cùng nhiều công cụ, phương tiện nghi được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Giá trị tài sản thu hồi ước tính hơn 3 tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tiệm vàng trị giá hơn 3 tỉ Đồng tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng bị bắt giữ

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tiệm vàng trị giá hơn 3 tỉ Đồng tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Tang vật của vụ trộm

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã chuẩn bị sẵn công cụ, lợi dụng đêm khuya để đột nhập vào tiệm vàng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Công an xã Hưng Thịnh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.

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